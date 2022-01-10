الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

سماء إبراهيم تكشف لـ«الدستور» تطورات حالتها الصحية وموعد عودتها للعمل

سما إبراهيم
سما إبراهيم

طمأنت الفنانة سماء إبراهيم الجمهور على صحتها، مشيرة إلى إنها بصحة جيّدة وتخضع للعلاج في المنزل.

وأضافت سماء لـ«الدستور» أنّها تعرّضت لأزمة صحيّة بسبب تقلبات الطقس، لافتة إلى أن درجة حرارتها كانت مرتفعة للغاية وعانت من تكسير في الجسم لأيام عديدة، قبل أن تستقر حالتها.

وذكرت أنها ستعود للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنها ستوقع على عمل جديد قريباً.

آخر أعمال سماء إبراهيم كان مسلسل «موضوع عائلي»، من بطولة ماجد الكدواني ورنا رئيس ومحمد شاهين وطه دسوقي وإيناس كامل وشيرين رضا، ومن تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.وعن المسلسل قالت: «سعيدة بردود الفعل على دوري في المسلسل خاصة وأن الشخصية التي لعبتها حملت طابعا مختلفا يقع ما بين الدراما والكوميديا».

وأعربت عن أمنيتها لتنفيذ جزء ثان من المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه.

وجسدت سماء إبراهيم في مسلسل «موضوع عائلي» دور «زينب» شقيقة «إبراهيم» وهي الشخصيّة التي يقدّمها ماجد الكدواني ضمن أحداث المسلسل، الذي ينتمي إلى الدراما الاجتماعية العائلية.

وتدور أحداث المسلسل حول «إبراهيم»، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبيًا، وذلك بعد خسارته زوجته ليلى قبل نحو عشرين عامًا واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أي أعباء عائلية أخرى.

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