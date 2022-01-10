إعادة رصف شوارع «دراو» بأطوال 3.8 كم وبتكلفة 5.7 مليون جنيه

تواصل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية جهودها وأنشطتها الهادفة لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والذى يتابع بشكل لحظى هذه الجهود، ويكلف وتكثيفها على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية بما يصب فى مصلحة المواطن الأسوانى.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو باستكمال تنفيذ أعمال الخطة الإستثمارية المتمثلة فى التطوير والتجميل وإعادة رصف طرق وشوارع الطويسة ومجلس المدينة والوسطانى وجاه الرسول والغابة ، بالإضافة إلى طريق الجبانة الجديدة ببنبان بأطوال 3.8 كم وبتكلفة 5.7 مليون جنيه حيث تم التشديد على المقاولين المسئولين عن تنفيذ الأعمال بسرعة الإنتهاء منها سواء رصف أو تطوير وتجميل طبقاً للبرامج الزمنية المقررة ، مع سرعة تلافى الملاحظات التى تم رصدها لضمان الجودة فى الأعمال المنفذة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية على أراضى أملاك الدولة من التعديات على مساحة 240 م2 بقرية قورتة ثان.

وفى نفس الإتجاه قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بإشراف المهندس سيد مدنى بتنفيذ حملة مكبرة بنطاق حى غرب أسفرت عن رفع 400 حالة إشغال بدون محضر ، ورفع 10 ستاند و 6 فاترينة ، بجانب عربة توك توك مخصصة لتجهيز الفطائر ، بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر إشغال و 4 محاضر غلق لمخالفة المواعيد المقررة.

شارك فى أعمال الحملة رجال شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى ، علاوة على نائب رئيس المدينة لقطاعى غرب وجنوب محمد حسين بمعاونة المهندسين والفنيين والعاملين والمعدات التابعة للوحدة المحلية.

جدير بالذكر أن واصلت محافظة أسوان جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الأخيرة للمحافظة بالبدء في تنفيذ مشروع الهوية البصرية وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجامعة الألمانية.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه طبقاً للتصميمات التي قامت بإعدادها الجامعة الألمانية وتم عرضها على رئيس الجمهورية في الحفل الختامي لأسبوع الصعيد تقوم مجموعات العمل من طلاب وأعضاء هيئة تدريس بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان ، بجانب معلمى المدارس الفنية والزخرفية بالتربية والتعليم بالأعمال الفنية بإشراف من الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية طبقاً للتصميمات المقررة حيث تم تنفيذها على الجداريات والمباني الحكومية .

أشار إلى أن ذلك يتوازى مع الجهود المبذولة من إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية بقيادة اللواء إيهاب عبد الله في نفس الاتجاه بتركيب البنرات واليافطات على واجهات محطة السكك الحديدية الرئيسية ومطار أسوان الدولى والأتوبيس ، وكذا الأماكن السياحية وغيرها من المواقع المستهدفة لمشروع الهوية البصرية.