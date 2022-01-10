مع التدابير الجديدة.. آخر التطورات المتعلقة بانتشار كورونا في العالم

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير والوقائع الجديدة.

عاد نحو 15 مليون تلميذ إلى المدارس في أوغندا مع إعادة فتحها للمرة الأولى منذ نحو عامين حين أقفلت بسبب جائحة كوفيد-19.

وسجلت أوغندا 153,762 إصابة بكوفيد-19 و3,339 وفاة، بحسب الأرقام الرسمية حتى 7 يناير الحالي.

ودعا البابا فرنسيس الإثنين المجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود المبذولة للتلقيح، معتبرا أن التصدي للجائحة يتطلب "علاجا بالوقائع" في مواجهة تفشي "معلومات لا أساس لها".

في إيطاليا لم يعد بإمكان غير الملقّحين ضد كوفيد-19 ارتياد المطاعم أو استقلال الطائرة للسفر إلى خارج البلاد، بموجب قواعد جديدة دخلت الإثنين حيّز التنفيذ.

وحتى 31 مارس سيتعيّن على رواد المطاعم والفنادق وقاعات الرياضة والحانات وركاب حافلات النقل المشترك والقطارات والطائرات والسفن حيازة تصريح يثبت تلقيهم اللقاح أو تعافيهم مؤخرا من الفيروس، إذ لم تعد تكفي حيازتهم نتيجة سلبية لفحص كشف الإصابة.

كذلك أصبحت الكمامات من نوع "اف.اف.بي.2" إلزامية في المسارح ودور السينما والملاعب الرياضية ووسائل النقل العامة.

وأعلنت شركة نوفارتيس السويسرية العملاقة لصناعة الأدوية الإثنين أنها سجّلت نتائج إيجابية للاختبارات السريرية التي أجرتها خلال المرحلة الثانية من تجارب علاجها المضاد للفيروس المطوّر مع المختبر السويسري "موليكيولار بارتنرز".

وكانت دراسة المرحلة الثانية التي أطلقت عليها تسمية "إمباثي" وشملت 407 مرضى من البالغين ترمي إلى إجراء تقييم لجرعات هذا العلاج. وستشمل تجارب المرحلة الثالثة 1700 مريض إضافيين.

وأطلقت الهند الإثنين حملة إعطاء جرعات لقاحية معززة للمناعة للمسنين ولطواقم الرعاية الصحية، في خضم تسارع وتيرة الإصابات في البلاد من جراء تفشي المتحوّرة أوميكرون.

وأمر قاض الإثنين بإطلاق سراح متصدر الترتيب العالمي لكرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش من مركز احتجاز وضع فيه منذ وصوله إلى أستراليا الخامس من يناير.

ويسعى ديوكوفيتش إلى خوض منافسات البطولة على الرغم من عدم تلقيه لقاحا مضادا لفيروس كورونا.

لكن مدعيا عاما حذّر من أن كانبيرا لا تزال قادرة على طرد البطل الصربي.

ويؤكد محامو ديوكوفيتش أن موكّلهم أجرى فحصا في 16 ديسمبر بيّن إصابته بكوفيد-19، إلا أن الحكومة الأسترالية تصر على أن الإصابة مؤخرا بكوفيد-19 تعفي المقيمين من موجبات حيازة التصريح وليس الأجانب الراغبين بدخول البلاد.

أعلن الأسترالي نيك كيريوس على إنستجرام انه خضع لفحص كشف الإصابة بكوفيد-19 وجاءت نتيجته إيجابية وانسحب تاليا من دورة سيدني، مبديا أمله في خوض بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق منافساتها هذا الأسبوع.

أودى وباء كوفيد بأكثر من 5,486,519 شخصا في أنحاء العالم، وفق تعداد لوكالة فرانس برس الاثنين حتى الساعة 11,00 ت غ. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بتسجيلها 837,664 وفاة، تليها البرازيل (619,981) ثم الهند (483,936) وروسيا (316,904).

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الوباء يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث من تلك المسجلة رسميا.