الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» توضح أوقات غسل اليدين للوقاية من كورونا

غسل اليدين
غسل اليدين

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أن هناك أوقاتا تحتاج فيها إلى غسل الأيدي للوقاية من الأمراض، خاصة فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن هذه الأوقات هي: قبل وبعد إعداد الطعام وتناوله، بعد العطس والسعال، بعد استخدام دورات المياه، بعد لمس الحيوانات، قبل وبعد رعاية شخص مريض، قبل وبعد تغيير حفاضات الأطفال، وبعد لمس القمامة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن غسل اليدين من أهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مع ارتداء الكمامة والتباعد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن ١ متر. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 879 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 327144 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 392857 من ضمنهم 327144 حالة تم شفاؤها، و21964 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا لقاح غسل الايدي

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