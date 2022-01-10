قناة مدرستنا 1 تبث درسًا لطلاب الخامس الابتدائي بمادة اللغة العربية

بثت قناة مدرستنا 1، مراجعة عامة على نص "الإنفاق فى سبيل الله" في مادة "اللغة العربية"، للصف الخامس الابتدائي.

وتساءلت القناة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة " قال الله تعالي (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا)، فما الجمال في قول الله تعالى (ولا تبذر تبذيرًا)"؟.

وأكدت القناة، أنه فى ضوء المراجعة العامة على نص "الإنفاق فى سبيل الله" ، في مادة "اللغة العربية" إليكم سؤال عن مظاهر الجمال وبعض من الأسئلة المهمة على النص، وتابعت هيا بنا طلاب "الصف الخامس الابتدائي" نتعرّف على الإجابة من الفيديو التالي.

ونوهت القناة، بأنه في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك التالي:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

جدير بالذكر، أن امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢، بالمرحلة الابتدائية بمحافظة القاهرة، ستنطلق بداية من السبت المقبل الموافق 15 يناير، لطلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق ٢٠ يناير، على أن تبدأ امتحانات الصفيين الخامس والسادس الأسبوع الذي يليه.

تعليمات مشددة لحماية الطلاب قبل وبعد وأثناء اللجان الامتحانية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على كافة المديريات التعليمية، بالتشديد باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عقد الامتحانات وقبل دخول الطلاب وأثناء خروجهم.

وجاء أهم تلك التعليمات هي:

قياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول اللجان

وتنظيم عملية الدخول والخروج من اللجان

والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب

ومنع التجمعات

وتعقيم وتطهير اللجان

وذلك من أجل حماية الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد