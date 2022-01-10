الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زراعة الشرقية تنفذ مدرسة حقلية إرشادية عن زراعة الفراولة

المهندس على لاشين
المهندس على لاشين

أكد المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ مدرسة حقلية إرشادية لأخصائي ومرشدي ومزارعي محصول الفراولة بمركز ومدينة مشتول السوق، وذلك بحضور المهندس حسام عبد السلام حسين مدير عام الإدارة الزراعية بمشتول السوق والدكتور طارق عبد المنعم عبد الله من معهد أمراض النباتات والمهندسة كريستين مجدي من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بالمديرية، والمهندس محمد حسانين رئيس قسم الإرشاد بالإدارة الزراعية بمشتول السوق وعدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين وذلك بقاعة الإرشاد بالإدارة الزراعية بمشتول السوق.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن الهدف من تنفيذ المدرسة الحقلية هو تعريف المزارعين والإخصائيين والمرشدين الزراعيين بأهم المعاملات الزراعية عند زراعة الفراولة والحالة العامة في هذه الفترة من عمر المحصول وأهم التوصيات الفنية للمحصول من الري والعلاج بالمبيدات وأهم الأمراض التى تصيب الفراولة وطرق مكافحتها.

أشاد الحضور بدور مديرية الزراعة في تنظيم تلك المدارس الحقلية لتوعيتهم بكيفية إستخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة وتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية إستخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وذلك من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

محافظة العلاج مدارس السوق المركزى تحقيق وزارة الزراعة

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