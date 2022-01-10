الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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وفاة مايكل لانج أحد منظمي مهرجان وودستوك الأسود

مايكل لانغ
مايكل لانغ

توفي مايكل لانغ، أحد منظمي "مهرجان وودستوك الأسود" الشهير الذي أُقيم عام 1969، متأثراً بمرض السرطان عن عمر ناهز الـ77 عاماً، على ما افادت وسائل إعلام أميركية الأحد.
وذكر بيان أرسله صديق العائلة مايكل باغنوتا إلى شبكة "سي إن إن" الأميركية أنّ لانغ توفي السبت من جراء "نوع نادر من لمفوما لاهودجكينية (وهو مجموعة من سرطانات الدم) في مستشفى سلون كيتيرينغ" في مدينة نيويورك.
وكتب باغنوتا عبر تويتر أنه "حزين للغاية" لوفاة "أيقونة وودستوك الأسطورية".
وكان لانغ يبلغ من العمر 24 عاماً فقط عندما ساعد في تنظيم "مهرجان وودستوك الأسود" في آب/أغسطس 1969 في جبال كاتسكيل بولاية نيويورك.
وجمع الحدث الذي استمرّ ثلاثة أيام مجموعة من نجوم موسيقى الروك والفولك من بينهم خوان بايز وجانيس جوبلن وذي هو وجو كوكر وسانتانا وجيمي هندريكس.
وجذب المهرجان أكثر من 400 ألف شاب للاحتفال بالثقافة المضادة التي كانت سائدة في ستينات القرن الماضي والمبنية على الموسيقى والمخدرات والحب الحر.
وتزامن المهرجان مع هطول أمطار متفرقة حوّلت التلال المنحدرة لمزرعة ماكس ياسغور إلى بحر من الهيبيين، وأصبح هذا الحدث لحظة محورية في تاريخ موسيقى الروك، وخُلّد في فيلم وثائقي حائز أوسكاراً (يظهر فيه لانغ بشكل متكرر) وفي أغنية لفرقة "كروسبي، ستيلز، ناش أند يونغ".
وأنتج لانغ أيضاً النسختين المتتاليتين من المهرجان عامي 1994 و1999 اللتين كانتا أقل شهرةً من الأصلي. وانتهى مهرجان العام 1999 بعمليات سلب وإشعال حرائق وأعمال تخريب.
وحاول لانغ عام 2019 تنظيم حفلة لمناسبة الذكرى الخمسين على المهرجان، لكنها أُلغيت في نهاية المطاف بسبب مشاكل مالية ولوجستية.

نيويورك

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