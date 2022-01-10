الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة 10 منازل بالمعصرة

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

جدد قاض المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس تشكيل عصابي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بعد تنفيذهما 10 وقائع سرقة بالمعصرة.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي، مشغولات ذهبية من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية يقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما «مفك، أجنة حديدية» وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوبي "التسلق، كسر الشباك" واعترفا بارتكاب 9 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" ، وجهاز كاسيت وجهاز DVD وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

قاض المعارضات جرائم السرقة المعصرة سرقة التحقيقات قسم شرطة المعصرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

نص كلمة الرئيس السيسى فى فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم

تشييع جثمان وائل الإبراشي من مسجد الشيخ سالم بالدقهلية

الآلاف يُشاركون في تشييع جثمان وائل الإبراشي إلى مثواه الأخير (صور)

محمد الباز يكشف دليل براءة «الإبراشى» من القبض على محمود شعبان (فيديو)

أبطال الأوبريت الغنائي لمنتدى شباب العالم يروون تجربتهم خلال فترة العزل

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

الرئيس السيسى يشهد الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

جنازة مها أبو عوف

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة

إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا