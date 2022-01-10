تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة 10 منازل بالمعصرة

جدد قاض المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس تشكيل عصابي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بعد تنفيذهما 10 وقائع سرقة بالمعصرة.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي، مشغولات ذهبية من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية يقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما «مفك، أجنة حديدية» وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوبي "التسلق، كسر الشباك" واعترفا بارتكاب 9 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" ، وجهاز كاسيت وجهاز DVD وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.