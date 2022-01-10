600 ألف جنيه قروض حسنة للمعلمين خلال عام 2021 فى بنى سويف

قال مصطفى الديب نقيب المعلمين في بني سويف، اليوم الإثنين، إن إجمالي قيمة القروض الحسنة للمعلمين، خلال عام 2021 الماضي وصل إلى أكثر من 600 ألف جنيه، لافتا إلى أن عدد المعلمين المستفيدين من القرض الحسن الذي خصصته للنقابة وصل إلى 145 معلمًا على مستوى مراكز المحافظة السبع، مؤكداً أن القرض الحسن خصص لحالات الزواج الحديث، وبعض الحالات الطارئة والظروف القهرية، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى للمعلمين.

وأشار"الديب" إلى رفع قيمة القرض الحسن بالنقابة العامة إلى 15 ألف جنيه، لحالات الزواج الحديث شرط ألا يكون قد مر على عقد الزواج أكثر من عام، وتسدد على خمس سنوات، منوها أنه تم رفع قيمة القرض الحسن بالنقابة الفرعية ببنى سويف من مبلغ ثلاثة آلاف جنيه إلى مبلغ 10 آلاف جنيه، وتسدد على ثلاث سنوات، ولم يصبح قاصرا على حالات الزواج الحديث فقط بل امتد ليشمل بعض الحالات الطارئة للمعلم.

وفى سياق آخر، شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين جامعتي بني سويف التكنولوجية والنهضة في المجالات الإنتاجية والخدمية والتدريبية المتنوعة وتطوير إجراء البحوث والدراسات في المجالات الصناعية والتكنولوجية والبيئية المختلفة في إطار خطة مصر 2030.

وأكد محافظ بنى سويف على أهمية مثل تلك البروتوكولات التي تستهدف صقل مهارات الطلاب وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة لدخول سوق العمل وهم يمتلكون العلم والخبرة العملية، حيث أن الدراسة العلمية والأكاديمية ليست كافية للحصول على فرصة عمل مميزة فى عصر عناصره ومكوناته ومعطياته فى تطور متلاحق ومتسارع ،مثنيا على التعاون الملحوظ بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص فى كل المجالات والقطاعات في إطار الرؤية والتوجيهات التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة العمل كفريق واحد من أجل تنمية شاملة ومستدامة.