الإثنين 10 يناير 2022
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عالم

الأمين العام المساعد للجامعة العربية ناعياً «الإبراشي»: الساحة الاعلامية فقدت أحد أبرز الكفاءات

وائل الابراشي
وائل الابراشي

نعى السفير  أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، المشرف على قطاع الإعلام والاتصال، الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

وقال خطابي في بيان صحفي:« ببالغ مشاعر الحزن والتأثر علمت بالرحيل المفاجئ للإعلامي الكبير والوجه التلفزيوني اللامع وائل الابراشي، وبذلك تفقد الساحة الاعلامية واحدا من أبرز الكفاءات التي تعرفت عليها في تسعينيات القرن الماضي، بصفتي آنذاك مستشارا اعلاميا بالسفارة المغربية بالقاهرة حيث كان من أنشط الأقلام في مجلة روز اليوسف  العريقة».

تابع: « شاءت الأقدار ان أعود من جديد لأرض الكنانة للعمل بجامعة الدول العربية حيث عشنا في السنتين الماضيتين، على غرار بلدان العالم، مخلفات جائحة " كورونا " التي كان أحد ضحاياها الفقيد وهو الذي سخر كل خبرته المشهودة، وقدراته المميزة في حوارات مباشرة ضمن برنامج التاس، مع كبار النخبة العلمية والطبية ساعيا دون كلل لتنوير الرأي العام، وتوعية المواطنين بأهمية التدابير الوقائية لضمان سلامتهم».

وأضاف الأمين العام المساعد للجامعة العربية:« بهذه المهنية العالية كان حريصا على تكريس اعلام القرب والالتزام ولا يتردد في الاتصال بالمسؤولين المركزيين والمحليين، بروح وطنية مخلصة وجرأة ورصانة واتزان للاستفسار عن قراراتهم وسياساتهم في معالجة قضايا المواطنين والاستماع إليهم لفهم ملابسات وقائع الاحداث».

وتوفي الإعلامي ا وائل الإبراشي، بعد معاناته من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا العام الماضي.

وكان الإبراشي قد غاب عن شاشة الفضائية الأولى المصرية وعن تقديم برنامج "التاسعة"، منذ اكتشاف إصابته في ديسمبر 2020.

ودخل الإبراشي للعلاج داخل المستشفى، لكن معاناته مع آثار الفيروس الجانبية استمرت.

بدأ الإعلامي وائل الإبراشي، حياته المهنية بالعمل في الصحافة لعدة أعوام بجريدة روزاليوسف ثم عمل في جريدة صوت الأمة، وبعد ذلك انتقل إلى العمل في تقديم البرامج من خلال برنامج العاشرة مساءً على قناة دريم،  وآخر برامجه كان «التاسعة» على التلفزيون المصري.

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