الإثنين 10 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه أسيوط» تنفذ 3 برامج للمسار الوظيفي لـ 75 موظف في العام الجديد

شركة مياه الشرب بأسيوط
شركة مياه الشرب بأسيوط

استهلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عامها الجديد بالانتهاء من تنفيذ ثلاثة برامج للمسار الوظيفي لأبنائها العاملين في تخصصات (مدخل بيانات، فني تشغيل مياه، محصل قارئ) كنوع من التدرج الوظيفي التي يحتاجها الموظف للوصول إلى الترقيات.

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وأوضح اللواء المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن برامج المسار الوظيفي تساهم بشكل كبير في تشجيع الموظفين على العمل بإتقان حتى يتم ترقيتهم، وبالتالي زيادة رواتبهم، كما يدفعهم إلى تطوير مهاراتهم الوظيفية والسعي لتعلم كل ما هو جديد في مجال عمله.

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وصرح "درة" أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي تحت عنوان "التصنيف والترقيم والفهرسة"، لكاتب ومدخل بيانات لتدريبهم على كيفية توثيق وحفظ بيانات ووثائق العمل طبقًا لأسس التصنيف العلمية، كما جاء البرنامج التدريبى "قياس المياه وأنواع العدادات" للارتقاء بالكفاءة الوظيفية للمحصلين والقراء وتعريفهم بأهمية قياس وتقدير الاستهلاك الفعلى للعميل وكيفية المحاسبة سواء كان الاستهلاك منزلي أو تجاري أو إدارى أو صناعي،

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 وتعريف المحصل والقارئ بالشروط العامة والفنية لتركيب عداد مياه، وأحدث الطرق لقراءة العدادات عن بعد عن طريق تركيب الــCyble RF على العدادات، والتى يتم تركيبها للعدادات التي بها ساعة قياس مجهزة لإمكانية القراءة عن بعد، والتي تمكن القارئ من تجميع بيانات العدادات بواسطة نقلها بالـRadio وتنزيلها على الكمبيوتر المعد لذلك، كما جاء برنامج "أساسيات مكونات المعدات الميكانيكية" لفني تشغيل المياه، لتعريفهم بأنواع الطلمبات، وأنواع البلورات والكباسات، وأنواع المحابس والأوناش العلوية واستخداماتها المختلفة، والمصافي الميكانيكية وأنواعها وأسطوانات الكلور بأبعادها المختلفة، والأجزاء الميكانيكية المكونة لها (مبخرات وأجهزة الحقن)، وطلمبات الشبة وصناديق التروس، الأمر الذي يعود بالنفع على كفاءة التشغيل نظير تنمية المهارات المعرفية لأبناء الشركة من مسؤولي التشغيل.

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وأضاف أن برامج المسار الوظيفي توجهت إلى عدد (75) موظف من أبناء الشركة العاملين بثلاثة تخصصات مختلفة، هذا بجانب برامج تدريبية أخرى جاءت جنبًا إلى جنب مع برامج المسار الوظيفي توجهت لمسؤولي السلامة والصحة المهنية بمختلف المناطق على مستوى الشركة والهادفة إلى تأمين بيئة العمل والحفاظ على سلامتهم من أي أخطار.

شركة مياه الشرب بأسيوط
شركة مياه الشرب بأسيوط
شركة مياه الشرب بأسيوط
شركة مياه الشرب بأسيوط
شركة مياه الشرب بأسيوط
شركة مياه الشرب بأسيوط
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