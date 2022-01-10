الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل بحوزته 35 تذكرة هيروين بالمنوفية

ضبط عاطل
ضبط عاطل

تمكنت مباحث قسم منوف بمديرية أمن المنوفية، من القبض على عاطل وبحوزته 35 تذكرة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن المقدم أحمد عبد القوى رئيس مباحث قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية من القبض على عاطل وبحوزته 35 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القبض على عاطل المباحث الجنائية مديرية أمن المنوفية أمن المنوفية قسم شرطة منوف

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