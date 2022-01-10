الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة أنباء أمريكا اللاتينية تشيد بمنتدى شباب العالم: تناقش قضايا مهمة وحيوية

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

أشادت وكالة أنباء أمريكا اللاتينية "برينسا لاتينا" التابعة لوكالة الأنباء الرسمية لكوبا، بإقامة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، المنعقد حاليًا فى مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما له من تأثير على تعزيز دور الشباب فى مصر والعالم.

وأشارت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني إلى أن ورش العمل التحضيرية الخاصة بالمنتدى التي عقدت على مدار اليومين الماضيين تضمنت مناقشات لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا التي تمس العالم أجمع، مثل تداعيات تغير المناخ، وأزمة المياه، والاحتباس الحراري، والتحول الرقمي،  وغيرها من الموضوعات الحيوية والقضايا ذات الطبيعة الكونية. 

وأضافت أن المشاركين في هذه الورش التحضيرية التي عقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ناقشوا أيضا مستقبل إفريقيا والتقنيات المالية في أسواق الدول النامية، بالإضافة إلى دراسة آثار جائحة "كورونا" في ضوء عدة أبعاد منها مستقبل القارة الإفريقية، ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمى ومنظور شباب "الجيل z" لعالم ما بعد الجائحة.

ولفت تقرير الوكالة إلى أن منتدى شباب العالم هو حدث عالمي يجمع الشباب ورجال الأعمال والسياسيين والمنظمات غير الحكومية المختلفة تحت منصة واحدة. 

وتابعت أن المنتدى يشمل عقد العديد من الجلسات وورش العمل والفعاليات لمعالجة موضوعات هامة مثل مستقبل الرعاية الطبية وتأثير جائحة كوفيد-19 ومكافحة الفقر وتدابير مواجهة تغير المناخ. 

وبينت أن أجندة المنتدى تتضمن جلسات نقاشية عن عدة قضايا حيوية أخرى، مثل مستقبل الطاقة والأمن المائي المستدام والسلام والأمن العالميين وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع. 

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشهد تنظيم ٣ نسخ سابقة منه فى ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩، بهدف جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

منتدى شباب العالم شرم الشيخ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشباب ورش العمل المناخ تغير المناخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

وصول الرئيس السيسى وقرينته لافتتاح منتدى شباب العالم

التضامن ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 10-1-2022

نموذج مشرف.. فقدت بصرها في عمر 23 وحفظت القرآن الكريم بالسمع ببنى سويف (فيديو)

أقوال فتاة فى اتهام 4 شباب بهتك عرضها بكرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة

إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا