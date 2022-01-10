وكالة أنباء أمريكا اللاتينية تشيد بمنتدى شباب العالم: تناقش قضايا مهمة وحيوية

أشادت وكالة أنباء أمريكا اللاتينية "برينسا لاتينا" التابعة لوكالة الأنباء الرسمية لكوبا، بإقامة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، المنعقد حاليًا فى مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما له من تأثير على تعزيز دور الشباب فى مصر والعالم.

وأشارت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني إلى أن ورش العمل التحضيرية الخاصة بالمنتدى التي عقدت على مدار اليومين الماضيين تضمنت مناقشات لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا التي تمس العالم أجمع، مثل تداعيات تغير المناخ، وأزمة المياه، والاحتباس الحراري، والتحول الرقمي، وغيرها من الموضوعات الحيوية والقضايا ذات الطبيعة الكونية.

وأضافت أن المشاركين في هذه الورش التحضيرية التي عقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ناقشوا أيضا مستقبل إفريقيا والتقنيات المالية في أسواق الدول النامية، بالإضافة إلى دراسة آثار جائحة "كورونا" في ضوء عدة أبعاد منها مستقبل القارة الإفريقية، ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمى ومنظور شباب "الجيل z" لعالم ما بعد الجائحة.

ولفت تقرير الوكالة إلى أن منتدى شباب العالم هو حدث عالمي يجمع الشباب ورجال الأعمال والسياسيين والمنظمات غير الحكومية المختلفة تحت منصة واحدة.

وتابعت أن المنتدى يشمل عقد العديد من الجلسات وورش العمل والفعاليات لمعالجة موضوعات هامة مثل مستقبل الرعاية الطبية وتأثير جائحة كوفيد-19 ومكافحة الفقر وتدابير مواجهة تغير المناخ.

وبينت أن أجندة المنتدى تتضمن جلسات نقاشية عن عدة قضايا حيوية أخرى، مثل مستقبل الطاقة والأمن المائي المستدام والسلام والأمن العالميين وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشهد تنظيم ٣ نسخ سابقة منه فى ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩، بهدف جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.