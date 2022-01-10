وصول الرئيس السيسى وقرينته لافتتاح منتدى شباب العالم

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، لافتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، تحت شعار «معًا من جديد»، حيث يستضيف المنتدى عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف أنحاء العالم، وتستمر وقائعه حتى 13 يناير.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لإعلان انطلاق المنتدى، ثم يشهد الجلسة العامة التي تعقب الافتتاح تحت عنوان «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد».

أجندة منتدى شباب العالم

يُعقد منتدى شباب العالم في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددًا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد- 19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وعُقدت، أمس، عدد من الورش التحضيرية، تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل القارة الإفريقية، ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمي، والتعليم، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا هامة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة، فضلًا عن استعراض مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان.

أبرز قضايا النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

وتضم النسخة الرابعة من المنتدى أنشطة وجلسات مكثفة، تصل إلى 27 جلسة، تناقش القضايا الأساسية والشواغل الإنسانية في عالم اليوم، مثل: «عالم ما بعد كورونا»، «الأمن المائي»، «المرأة»، «الطاقة»، و«السلم والأمن».

وتتضمن أنشطة المنتدى أيضًا افتتاح مسرح شباب العالم، الذي ينطلق في نسخته الثالثة هذا العام تحت شعار «الفنون والثقافة.. جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان»، وسيشارك في عروض هذا العام فنان أو أكثر من أبناء قرى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».