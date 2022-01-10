رئيس قصور الثقافة يفتتح برنامج «حياة كريمة» بالقنطرة شرق

افتتح الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامج "حياة كريمة" المقام تحت رعاية رئيس الجمهورية بقرى مدينة القنطرة شرق التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وذلك فى إطار توجيهات وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بمشاركة قطاعات الوزارة المبادرة الرئاسية حياة كريمة وإيمانا بتفعيل مبدأ العدالة الثقافية لجميع قرى ونجوع ووديان محافظات الجمهورية.

فعاليات ثقافية

وشملت قائمة القرى المقام فيها الفعاليات وهي: قرية جلبانة (مركز شباب جلبانة ، جمعية تنمية المجتمع بجلبانة ، دار مناسبات جلبانة)، قرية الأبطال (بدار مناسبات قرية الأبطال)، قرية السلام (مدرسة التعليم الأساسي بقرية السلام)، قرية التقدم (مدرسة الشهيد كريم مصطفى، قاعة مركز الإرشاد الزراعي بالتقدم) بواقع خمسة أيام بكل قرية وذلك خلال الفترة من ٩ يناير حتى ٣٠ يناير ٢٠٢٢.

وتضمن حفل الافتتاح المقام بمركز شباب جلبانة الورشة التالية:

ورشة طرق على النحاس

ورشة أشغال الحلي

ورشة تصنيع آلة السمسمية

ورشة عجائن السيراميك

ورشة الثوب السيناوي

ورشة دراما مسرحية

ورشة حكي وألعاب شعبية للأطفال

معرض إصدارات كتب وزارة الثقافة

لقاء توعوي حول الصحة العامة وسلوكيات الأداب العامة للمرأة

امسية شعرية

عرض لفرقة اجيال للعرائس

عرض لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية.

وقال الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، إن الفعاليات حضرها اسر واهالي قرية جلبانة وتوابعها فعاليات الافتتاح وشاركت السيدات بورش الحلى والخرز وتفاعل الأطفال مع ورش الحكى التي تنمي روح الانتماء والولاء للاجيال القادمة تجاه الوطن .

كما حضر الدكتورة حنان موسى رئيس الادارة المركزية للدراسات والبحوث وشرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية و حمدي سعيد مدير عام ادارة القرية وأحمد يسرى مدير عام إدارة الشباب والعمال وعدد من قيادات هيئة قصور الثقافة والتنفيذيين بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الثقافة في نشر المعرقة، ورفع الوعي,