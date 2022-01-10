الولايات المتحدة: نأمل فى تشكيل الحكومة سريعًا بالعراق

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، انتخاب رئاسة مجلس النواب العراقي، معربة عن أملها بالإسراع بعملية تشكيل الحكومة.

وقالت السفارة الأمريكية فى بغداد: "رحبنا بانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وتابعت السفارة الأمريكية، فى بيان لها اليوم: "نتقدم بأحر التهاني لرئيس مجلس النواب المعاد انتخابه محمد الحلبوسي، وكذلك النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله".

ولفت البيان إلى الدور المهم الذي يؤديه العراق في الاستقرار والأمن الإقليميين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تشارك الأمل في أن يشرع قادة العراق ومجلس النواب الجديد بالإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة، ليتسنى لها الاضطلاع بالعمل المهم والمتمثل في الاستمرار في حماية الديمقراطية ودعم السيادة الوطنية والتصدي للتحديات الملحة التي تواجه العراق والمنطقة حاليًا.

وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن أملها فى أن تعكس الحكومة الجديدة، فور تشكيلها، إرادة الشعب العراقي، وأن تعمل على معالجة تحديات الحوكمة وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد في العراق.

وفاز محمد الحلبوسي، برئاسة البرلمان العراقي، من الجولة الأولى من التصويت، وشارك 228 نائبًا في التصويت للاختيار بين الحلبوسي ومحمود المشهداني.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بأن الحلبوسي حصل على 200 صوت مقابل 14 صوتًا لمنافسة المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

كما فاز حاكم الزاملي من التيار الصدري بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي.

ومساء أمس الأحد، أعلن رئيس مجلس النواب العراقى المنتخب، محمد الحلبوسي، عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما رفع الجلسة الأولى للمجلس على أن يحدد موعد الجلسة الثانية في وقت لاحق.

وقال الحلبوسي، في كلمة له: "فترة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تمتد لـ15 يومًا وفي اليوم الأخير تجري جلسة التصويت على المرشحين"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".