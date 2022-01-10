الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء شهود العيان في واقعة مقتل شخص بطلق ناري بالمرج

مقتل شخص بطلق ناري
مقتل شخص بطلق ناري

قررت جهات التحقيق بالمرج، استدعاء شهود العيان في العثور على جثة شخص مقتول بطلق ناري بدائرة القسم، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية لجثة المتوفي، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مقتول بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رجال المباحث العثور على جثة مباحث القاهرة المباحث الجنائية قسم شرطة المرج كاميرات المراقبة قسم شرطة المرج

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