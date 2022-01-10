الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات مياه شرب وصرف صحى بسوهاج.. يونيو

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى عدة اجتماعات لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن الاجتماعات ضمت مسئولى المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المنفذة لمشروع صرف صحى قرية المحاسنة وبيت داوود ونجع الحيط بمركز جرجا ومشروع محطة مياه الصوامعة بأخميم ومشروع صرف صحى قرية الصفيحة بمركز طهطا ومشروع محطة مياه بيت علام بمركز جرجا.

وأكد رئيس مياه سوهاج على ضرورة وضع خطط تصحيحية وبرامج زمنية لنهو كافة المشروعات الجارى تنفيذها على أن يبدأ التشغيل التجريبى للمشروعات فى 30 مايو من العام الجارى واستلامها ابتدائيا قبل 30 يونيو المقبل، كما شدد على مسئولى الشركة بضرورة المتابعة اليومية للمشروعات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الشركات غير الملتزمة بالبرامج الزمنية المحددة.

وأوضح المهندس أبو ضيف محمد احمد رئيس وحدة تنفيذ المشروعات ان مشروع محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بمركز اخميم بسوهاج تبلغ طاقته التصميمية 8 آلاف متر مكعب لكل يوم بتكلفة تبلغ 82 مليون جنيه لتغذية 45 ألف مواطن بقرية الصوامعة شرق ونجوعها وان مشروع محطة مياه بيت علام المطورة تبلغ طاقته التصميمية 75 لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه ويغذى 30 الف مواطن بقرية بيت علام والنجوع المجاورة هذا بالإضافة إلى مشروع صرف صحى المحاسنة وبيت داوود ونجع الحيط والذى تبلغ تكلفته الاجمالية 128 مليون جنيه ويضم محطتى رفع وشبكات انحدار بطول 42 الف متر طولى وخط طرد بطول 8500 متر طولى وعدد 5 الاف وصلة منزلية ويخدم 41 الف مواطن فى قرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود وكذلك مشروع صرف صحى قرية الصفيحة والذى يخدم ١٤٤٠٠ مواطن ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية ٢٣٣٢٨ متر مكعب لكل يوم وشبكات انحدار تبلغ اطوالها ٩٧٨٥ متر وخط الطرد بقطر ٥٠٠ ملى متر بطول ٦٥٥٠ متر بتكلفة تبلغ ٥٥.٧ مليون جنيه.