الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

97 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 محلية العدوى فى البر الرئيسي الصينى

الصين
الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم الأحد الماضي 97 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 محلية العدوى.

 

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من الحالات المذكورة، سُجِّلت 60 حالة في خنان، و21 حالة في تيانجين، و15 حالة في شنشي، وحالة واحدة في قوانغدونغ.

كما سُجِّلت أيضا 60 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 وافدة، في 11 منطقة على مستوى المقاطعة، بحسب اللجنة.م

وسُجِّلت في شانغهاي ثلاث حالات جديدة يُشتبه في إصابتها، وصلت من خارج البر الرئيسي الصيني، بينما لم تسجل أي وفيات جديدة متعلقة بالمرض يوم الأحد الماضي.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني إلى 103776 حالة حتى يوم الأحد الماضي، بما فيها 3404 مرضى لا يزالون يتلقون العلاج، منهم 27 شخصا في حالة خطيرة.

وخرج ما إجماليه 95736 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم من كوفيد-19، فيما توفي 4636 شخصا بسبب المرض.

وسُجل ما إجماليه 42 حالة إصابة جديدة دون أعراض يوم الأحد الماضي، 40 حالة منها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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