الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار سعر الذهب قرب أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع

الذهب
الذهب

استقر سعر الذهب، اليوم الإثنين، قرب أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع مع انتظار المتعاملين بيانات التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر، والتي قد تعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع بعد بيانات ضعيفة عن معدل التوظيف بأمريكا.
 

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا إلى 1795.11 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0234 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ 16 ديسمبر  عند 1782.10 دولار يوم الجمعة.
 

وهبط سعر الذهب في المعاملات الآجلة بالسوق الأمريكية 0.2 في المئة إلى 1794.00 دولار.
 

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي ، بعد محاضر اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الاتحادي والتي أشارت إلى رفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المتوقع وإمكانية أن يخفض الاحتياطي الاتحادي ميزانيته العمومية في وقت أقرب مما توقعه الكثيرون.
 

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة دون تغيير يذكر على 22.29 دولار للأوقية وارتفع سعر البلاتين 0.1 في المئة إلى 956.10 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1927.25 دولار للأوقية.

والجمعة الماضية، استقر الذهب،  قبيل بيانات الوظائف الأمريكية  والتي من المقرر أن تصدر اليوم، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر نوفمبر الماضي،  تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات فيما يتأهب المتعاملون لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في وقت أقرب.

 وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1790.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0341 بتوقيت جرينتش، بعد تراجع لجلستين، وقلص بذلك هبوطه الأسبوعي إلى نحو اثنين بالمئة، و صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1792.60 دولار.
 وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "من الواضح أن احتمال محاولة (مجلس الاحتياطي) الاتحادي السيطرة على ارتفاع التضخم يرفع العوائد"، مضيفا أن المعدن النفيس يخسر بعض الإقبال على هذا الأساس.

الذهب مستوى ادنى سعر الذهب استقرار أسابيع أدنى مستوى قرار

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

بعد فيديو «قتل الملكة».. فرض منطقة «حظر طيران» فوق قلعة وندسور

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 304.97 مليون حالة

«ذا ناشيونال» عن تهانى الجبالى: كانت منتقدة صريحة للإخوان

وفاة الإعلامى وائل الإبراشى

«للاحتفال بحدث مهم».. صحيفة بريطانية تدعو لزيارة مصر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة

إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا