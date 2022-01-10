استقرار سعر الذهب قرب أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع

استقر سعر الذهب، اليوم الإثنين، قرب أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع مع انتظار المتعاملين بيانات التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر، والتي قد تعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع بعد بيانات ضعيفة عن معدل التوظيف بأمريكا.



ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا إلى 1795.11 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0234 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ 16 ديسمبر عند 1782.10 دولار يوم الجمعة.



وهبط سعر الذهب في المعاملات الآجلة بالسوق الأمريكية 0.2 في المئة إلى 1794.00 دولار.



وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي ، بعد محاضر اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الاتحادي والتي أشارت إلى رفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المتوقع وإمكانية أن يخفض الاحتياطي الاتحادي ميزانيته العمومية في وقت أقرب مما توقعه الكثيرون.



وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة دون تغيير يذكر على 22.29 دولار للأوقية وارتفع سعر البلاتين 0.1 في المئة إلى 956.10 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1927.25 دولار للأوقية.

والجمعة الماضية، استقر الذهب، قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والتي من المقرر أن تصدر اليوم، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر نوفمبر الماضي، تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات فيما يتأهب المتعاملون لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في وقت أقرب.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1790.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0341 بتوقيت جرينتش، بعد تراجع لجلستين، وقلص بذلك هبوطه الأسبوعي إلى نحو اثنين بالمئة، و صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1792.60 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "من الواضح أن احتمال محاولة (مجلس الاحتياطي) الاتحادي السيطرة على ارتفاع التضخم يرفع العوائد"، مضيفا أن المعدن النفيس يخسر بعض الإقبال على هذا الأساس.