بعد فيديو «قتل الملكة».. فرض منطقة «حظر طيران» فوق قلعة وندسور

أعلنت هيئة الطيران المدني البريطانية أنه سيتم فرض منطقة "حظر طيران" فوق قلعة وندسور وسط مخاوف أمنية متزايدة على الملكة إليزابيث الثانية.

ووفقا لصحفية "ذا صن" البريطانية، سيتم حظر مرور الطائرات المدنية والدرونز "طائرات دون طيار"، اعتبارا من 27 يناير، على ارتفاع 2500 قدم فوق القلعة.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة بعد أن دخل متطفل يحمل قوسا ونشابا إلى داخل أرض القلعة، كاستجابة لمقطع فيديو نشر على الإنترنت في يوم عيد الميلاد بعنوان "اقتل الملكة"، حيث تشير هيئة الطيران المدني إلى أنه من المصلحة العامة فرض هذا الحظر.

وستتم مراقبة المكان من خلال مراقبة الحركة الجوية، إضافة إلى إمكانية تدخل الطائرات المقاتلة إذا اخترقت أي طائرة المنطقة وفشلت في الاستجابة لتحذيرات الراديو، كما ستُمنح الشرطة التي تحمي القلعة على الأرض على مدار الساعة مزيدا من الصلاحيات لمنع تجول طائرات الدرونز غير القانونية.

وبحسب الصحيفة، يطلق على لائحة الإجراءات الجديدة اسم "تقييد لوائح الطيران بموجب أمر الملاحة الجوية".

وعلى صعيد آخر، من أجل بث عيد الميلاد لعام 2021، الذي تم تصويره في غرفة الرسم البيضاء في قلعة وندسور، جلست الملكة أمام شجرة عيد الميلاد الخاصة بها على مكتب يعرض صورة واحدة مؤطرة وصورة لها ودوق إدنبرة في الاحتفال بالذكرى الستين لزواجهما في برودلاندز، هامبشاير في عام 2007.

ارتدت الملكة فستانًا من الصوف منقوشًا باللون الأحمر، من تصميم أنجيلا كيلي، وارتدت نفس بروش أقحوان الياقوت الذي ارتدته في صورة عام 2007، والذي تلقته كهدية في عام 1947 وارتدته للتصوير في شهر العسل.

بدأ البث بمقتطف من كلمة ألقتها الملكة للأمير فيليب في الذكرى الخمسين لزواجهما في عام 1997، وبعد ذلك تحدثت الملكة مباشرة عن ذكرياتها عن الأمير فيليب، مشيرة إلى إحساسه بالخدمة وفضوله الفكري وقدرته على الاستمتاع. للخروج من أي حالة.