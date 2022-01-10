الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد فيديو «قتل الملكة».. فرض منطقة «حظر طيران» فوق قلعة وندسور

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية

أعلنت هيئة الطيران المدني البريطانية أنه سيتم فرض منطقة "حظر طيران" فوق قلعة وندسور وسط مخاوف أمنية متزايدة على الملكة إليزابيث الثانية.

ووفقا لصحفية "ذا صن" البريطانية، سيتم حظر مرور الطائرات المدنية والدرونز "طائرات دون طيار"، اعتبارا من 27 يناير، على ارتفاع 2500 قدم فوق القلعة.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة بعد أن دخل متطفل يحمل قوسا ونشابا إلى داخل أرض القلعة، كاستجابة لمقطع فيديو نشر على الإنترنت في يوم عيد الميلاد بعنوان "اقتل الملكة"، حيث تشير هيئة الطيران المدني إلى أنه من المصلحة العامة فرض هذا الحظر.

وستتم مراقبة المكان من خلال مراقبة الحركة الجوية، إضافة إلى إمكانية تدخل الطائرات المقاتلة إذا اخترقت أي طائرة المنطقة وفشلت في الاستجابة لتحذيرات الراديو، كما ستُمنح الشرطة التي تحمي القلعة على الأرض على مدار الساعة مزيدا من الصلاحيات لمنع تجول طائرات الدرونز غير القانونية.

وبحسب الصحيفة، يطلق على لائحة الإجراءات الجديدة اسم "تقييد لوائح الطيران بموجب أمر الملاحة الجوية".

وعلى صعيد آخر، من أجل بث عيد الميلاد لعام 2021، الذي تم تصويره في غرفة الرسم البيضاء في قلعة وندسور، جلست الملكة أمام شجرة عيد الميلاد الخاصة بها على مكتب يعرض صورة واحدة مؤطرة وصورة لها ودوق إدنبرة في الاحتفال بالذكرى الستين لزواجهما في برودلاندز، هامبشاير في عام 2007.

ارتدت الملكة فستانًا من الصوف منقوشًا باللون الأحمر، من تصميم أنجيلا كيلي، وارتدت نفس بروش أقحوان الياقوت الذي ارتدته في صورة عام 2007، والذي تلقته كهدية في عام 1947 وارتدته للتصوير في شهر العسل.

بدأ البث بمقتطف من كلمة ألقتها الملكة للأمير فيليب في الذكرى الخمسين لزواجهما في عام 1997، وبعد ذلك تحدثت الملكة مباشرة عن ذكرياتها عن الأمير فيليب، مشيرة إلى إحساسه بالخدمة وفضوله الفكري وقدرته على الاستمتاع. للخروج من أي حالة.

حماية ملكة حظر الملكة الملكة إليزابيث اليزابيث لملكة اليزابيث حظر طيران منطقة قلعة وندسور الملك وندسور فرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

جبهة تحرير تيجراى تتهم إريتريا بمهاجمة قواتها

وفاة الإعلامى وائل الإبراشى

بعد فيديو «قتل الملكة».. فرض منطقة «حظر طيران» فوق قلعة وندسور

منة شلبى تحرر محضرًا فى قسم شرطة الغردقة

عبدالصادق وماجد وحسب الله وبيضون.. أبرز المرشحين لرئاسة الهيئة العامة للبترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا

إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال غرب رام الله

إصابات «كورونا» النشطة 115 ألفًا بينها 205 حالات خطيرة فى إسرائيل