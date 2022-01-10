الأردن.. تمديد إعفاء الرسوم على السلع الزراعية المعدة للتصدير

قرّرت الحكومة الأردنية تمديد منح إعفاء بنسبة 75% من الرسوم المفروضة على السلع الزراعية والبستانية المعدة للتصدير.

واشترط مجلس النواب الأردني في جلسته التي عقدها اليوم، تسديد المبلغ المستحق قبل نهاية دوام يوم 31 /12 /2022، للحصول على الإعفاء.

وحسب مواقع إخبارية أردنية، "يأتي القرار بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمّان الكبرى رقم (169) لسنة 2016، ويهدف القرار لتمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل لديه".

وعلى صعيد آخر، أعلن الأردن تسجيل 25 وفاة و1392 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12856 وفاة و1077432 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية، في بيان لها، إن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 5.70%.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا وصل إلى 26011 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 74 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 51 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 716 حالة.

وأظهر البيان أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 12%، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 34%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17%.

وأضاف البيان أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 18%، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 33%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 13%، وفي إقليم الجنوب بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9%.

وأشار البيان إلى تسجيل 1447 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يومًا) إلى 1038565 حالة.