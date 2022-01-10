الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تنفيذ مبادرة حياة كريمة الثقافية بشرق القناة

قصور الثقافة فى قرية
قصور الثقافة فى قرية جلبانة

أطلقت وزارة الثقافة الفعاليات الثقافية والفنية بمبادرة حياة كريمة، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة، وتنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بمركز شباب قرية جلبانه بمدينة القنطرة شرق بفرع ثقافة الإسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، تلاه تنفيذ ورشة حكى تفاعلية للأطفال قدمتها سماح أبو بكر عزت، بجانب تقديم عرض للعرائس؛ وبالتوازي أقيم عدد من ورش الحرف التراثية والتقليدية والأشغال الفنية والفنون التشكيلية للمرأة والطفل، منها "حلى" إشراف حورية عصمت، عجينة السيراميك ونفذتها شيرين عفيفي، الخرز إشراف سعاد إبراهيم، رسم للأطفال إشراف جيهان مبروك، طرق على المعادن إشراف مصطفى إسماعيل، ثوب سيناوي تنفيذ صباح البريدي، كما تضمنت الفعاليات عقد لقاء توعوي عن "أهمية المياه وكيفية ترشيدها والحفاظ عليها" قدمه مروان محمد، ولقاء توعوى أخر عن "الزواج المبكر ومشكلاته" قدمته نشوى الطحاوى مقرر المجلس القومي للسكان بالإسماعيلية، واختتمت فعاليات اليوم بتقديم فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية عدد من الفقرات الفنية.

جدير بالذكر، أن الهيئة تقوم بتنفيذ فعاليات المبادرة الثقافية بقرى "جلبانه، السلام، التقدم، الأبطال" وتوابعهم، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة والمركز القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان والشركة القابضة لمياه الشرب، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمجتمع المدنى بمدينة القنطرة شرق.

على جانب آخر، عقد نادي الأدب ببيت ثقافة القلج، أمسية شعرية أدارها الشاعر محمد جودة، استهلت بقصيدة بعنوان "طالب القرب" لخالد أمين، وقصيدة "لسان حيران" لمحمد سليمان، وختامًا قصيدة "أبو عمو" للشاعر محمد البحيري، كما نظم نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر، أمسية أدبية أدارها القاص إبراهيم السمري، بحضور الأدباء يسري صبري، وفارس سلامة، وسمير سلامة، فيما عقد نادي الأدب بقصر ثقافة بهتيم أمسية شعرية أدارها الشاعر عبدالناصر أحمد، بحضور أعضاء وضيوف النادي، حيث استهلت بقصيدة بعنوان "مؤخرا" لإسراء بدر، وقصيدة "الحب الكامن" لإيمان صالح.

“حياة كريمة” احتفالات قصور الثقافة الفنان المخرج هشام عطوة قرية جلبانة فرع ثقافة الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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