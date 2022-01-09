سماع دوى انفجارات وطلقات نارية غرب العاصمة الأفغانية كابل

أعلنت وسائل إعلام أفغانية، مساء الأحد، وقوع عدة انفجارات وسماع دوي طلقات نارية في منطقة جامعة بوليتكنيك غربي العاصمة كابل.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية نقلا عن متحدث باسم إدارة الأمن في كابل، أن المنطقة الخامسة في غرب المدينة حيث تقع جامعة بوليتيك شهدت اشتباكا مسلحا بين عصابة مختطفين وقوات أمنية.

وأوضح المتحدث الامنى أن المواجهات انتهت حتى الان وتمت تصفية مسلح واحد في العصابة.

يجدر الإشارة إلى أن العاصمة كابل تخضع منذ أغسطس الماضى لسيطرة حركة "طالبان" التي وصلت إلى السلطة في ظل انسحاب القوات الغربية والانهيار السريع للحكومة السابقة المدعومة من واشنطن.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من أن ما يصل إلى 90 في المائة من المراكز الصحية في أفغانستان ربما يتم إغلاقها بحلول نهاية هذا العام.

وقالت اللجنة الدولية- في تقارير نقلتها وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية اليوم الأحد- إن ملايين الأفغان سيُتركون دون خدمات ومرافق صحية، وقد يفقد ملايين آخرون أرواحهم إذا استمر الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي.

وحذرت لجنة الإنقاذ الدولية من المستقبل الكئيب للشعب الأفغاني، حيث تقدر أن ما يصل إلى 97 في المائة من سكان البلاد سيواجهون مجاعة بحلول نهاية عام 2022.

ودعت اللجنة، المجتمع الدولي للتقدم وإنقاذ القطاع الصحي في أفغانستان من خلال تقديم المساعدات ودعم هذا القطاع.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان برنامج الأغذية العالمي أنه ستكون هناك حاجة إلى 2.6 مليار دولار لإطعام حوالي 23 مليون أفغاني على شفا المجاعة الآن.

وقال البرنامج إن الفقر في أفغانستان مروع هذه المرة، حيث إن الأشخاص الجدد الذين يتضورون جوعا هم في الغالب مدرسون وعمال بناء تم تسريحهم بعد انهيار الحكومة الأفغانية السابقة.