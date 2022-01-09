ردًا على محضر منة شلبى.. الجونة: «لا علاقة لنا بالممرضتين»

أوضحت مدينة الجونة في بيان صحفي ردًا على تحرير الفنانة منة شلبي، لمحضر داخل قسم شرطة ثان مدينة الغردقة صباح اليوم الأحد، لتعرض والدتها الفنانة الكبيرة زيزي مصطفى لإهمال طبي جسيم من إحدى الممرضات داخل مدينة الجونة.

وقال المسؤول الإعلامي لمدينة الجونة في البيان الصادر عنهم “نفيدكم علماً بان الممرضتين المشار إليهما تعملان في إحدى الشركات الخاصة التي تقدم الرعاية الطبية ومقرها بالقاهرة وليست الجونة” وعينت منة شلبي الممرضتين لرعاية والدتها في مقر سكنها بالجونة.

وأضاف المسؤول الإعلامي"أن مدينة الجونة لا يوجد بها أي شركات طبية خاصة بالمنشأة الطبية الوحيدة هي مستشفي الجونة والذي قام بتقديم الرعاية الطبية لوالدة الفنانة منة شلبي بناء على طلبها بعد تدهور حالتها الصحية و حتي تستقر حالتها.

وحررت الفنانة منة شلبي محضرًا بدائرة قسم ثان الغردقة، ضد ممرضتين تتبعان شركة خدمات طبية، تتوليان علاج والدتها في منتجع الجونة السياحي.

وقالت «منة» في المحضر، الذي حمل رقم 549 لسنة 2022 جنح ثان الغردقة، إن الممرضتين قامتا بعمل خدمات طبية ضارة لوالدتها، واتهمتهما بالإهمال والتراخي في أداء عملهما، حيث كانتا تقومان بإجراء علاج لجرح غائر لدي والدتها، وقامتا بالتعامل الخاطئ تجاه الجرح، ما تسبب في تأخر الحالة الصحية لوالدة الفنانة.

وتعاملت أجهزة الأمن مع المحضر المحرر ضد الممرضتين اللتين تعملان بإحدى شركات الخدمات الطبية التي تمتلك فرعًا داخل منتجع الجونة السياحي بالغردقة.

يذكر أن الفنانة منّة شلبي ووالدتها تقضيان فترة نقاهة وعلاج بمنزلهما الكائن بالجونة، وقامت الفنانة بإحضار ممرضتين لرعاية والدتها.