الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية: محاولات إحياء الاتحاد السوفيتى أمر غير مقبول

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يسعى إلى إعادة النظام الإقليمي الذي كان موجودا في زمن الاتحاد السوفيتي.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات لقناة "CNN"، ردا على سؤال حول هذا الشأن: "أعتقد أن هذا صحيح، إنه من أهداف الرئيس بوتين".

وتابع بلينكن: "هذا يعني إعادة دائرة النفوذ في الدول التي كانت سابقا جزءا من الاتحاد السوفييتي... وهذا الأمر غير مقبول".

هذا، وتدعي الولايات المتحدة بإصرار في السنوات الأخيرة أن الحكومة الروسية تريد إعادة بناء الاتحاد السوفيتي الذي تفكك عام 1991 وكان يضم إضافة إلى روسيا كلا من أوكرانيا وبيلاروس وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمنستان وأوزبكستان وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا.

لكن الرئيس الروسي سبق أن قال في يونيو 2021: "إعادة بناء الاتحاد السوفييتي أمر لا معنى له ومستحيل نظرا لعدد من الأسباب وغير مجد علما بالعمليات الديموغرافية في مجموعة من الجمهوريات السابقة للاتحاد السوفيتي".

وبحث بايدن وبوتين، في وقت سابق، التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية تهدف إلى فتح الباب أمام حل دبلوماسي في المحادثات الرسمية المقررة الشهر المقبل.

من جهته، صرّح يوري أوشاكوف، مستشار بوتين للسياسة الخارجية أن الكرملين "مرتاح" بشكل عام للاتصال، مضيفا أن الرئيس الروسي حذر بايدن من أن موسكو بحاجة إلى نتائج إيجابية، وأن المحادثات الأمنية المقبلة لن تدوم إلى ما لا نهاية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، حدد الروس مجموعة مطالب، بينها الحصول على ضمانات بعدم توسع حلف شمال الأطلسي أكثر، ومنع إقامة قواعد عسكرية أميركية جديدة في دول الاتحاد السوفيتي السابقة، في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام مقربة من البيت الابيض عن لقاء قريب بين بوتين وبايدن.

بوتين الرئيس الروسي بلينكن وزير الخارجية الامريكي الاتحاد السوفييتي الحكومة الروسية

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