الأحد 09 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد تطوير ميدان عمر أفندى بشبين الكوم

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان عمر أفندي بمدينة شبين الكوم وسط فرحة المواطنين، يأتي هذا ضمن خطة محافظ المنوفية للارتقاء بالمظهر الجمالي وإعادة الرونق الحضاري للعاصمة، رافقه خلالها اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد للمحافظة، رئيس حي غرب شبين الكوم.

وتابع المحافظ أعمال تطوير وتجديد ميدان عمر أفندي وحرص علي التقاط الصور التذكارية مع عدد من الأطفال والأهالي المتواجدين بمحيط الميدان أثناء تفقده، مشيراً إلى أنه تم البدء في تطوير الميدان عقب الانتهاء من تطوير حديقة الطفل بشبين الكوم كونه أهم ميادين العاصمة، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات المضيئة بالجزيرة الوسطي وزراعة أعمدة الإنارة الديكورية، وشدد المحافظ علي رئيس حي غرب بضرورة تزويد الإضاءة بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهة لكوبري عمر افندي ، وكذا توفير فرد أمن بصفة مستمرة للحفاظ على أعمال التطوير، كما شدد المحافظ على ضرورة تسريع الأداء وتكثيف الجهود للانتهاء من رفع كفاءته، مضيفاً أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم لإحداث نقلة نوعية للخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تزويد الميدان بمقاعد للمواطنين وسط الجزيرة الوسطى أمام شاشة عرض إلكترونية عملاقة سيتم من خلالها عرض بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ومباريات المنتخب الوطني.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع باريس بنطاق حي غرب بشبين الكوم، حيث تابع أعمال تركيب البلدورات المضيئة بالجزيرة، مشدداً على القائمين بالأعمال بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء منها في أسرع وقت.

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المنوفية محافظة طفل العاصمة مشروعات منطقة تطوير ميدان تطوير ورفع كفاءة بشارع السكرتير المقدمة للمواطنين بالمنطقة

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