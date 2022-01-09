الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يشيد بجهود فريق منظومة الشكاوى الجماهيرية الموحدة

محافظ أسوان
محافظ أسوان

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالجهود التي يبذلها فريق عمل منظومة الشكاوى الجماهيرية الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء بعد تصدر المحافظة الأكثر تفاعلاً مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية، وتحقيقها معدل إنجاز 100% من معدل الإنجاز المخطط لعام 2021 بناءًا على التقرير المعروض على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. 

وأكد «عطية»، أن نجاح المحافظة فى تحقيق إنجاز وإدراج 100% من الطلبات والشكاوى للمواطنين بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا ضمن الجهود المبذولة فى كافة القطاعات المدرجة، وفق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة». 

مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الشكاوى لعام 2021 بلغت 1265 شكوى حيث تم تنفيذ 1264 شكوى منها ، فيما جارى تنفيذ شكوى واحدة فقط في ظل تنوع الشكاوى ما بين طلبات خاصة بالتربية والتعليم والصحة والمرافق العامة والمجتمع المدنى وذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب الخدمات الحكومية المتنوعة.

وأضاف، أن هناك تكليف مباشر لكافة الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع الشكاوى بشكل فورى لتقديم أفضل الخدمات بالجودة المطلوبة بصورة حضارية ونموذجية في التنفيذية، وهو الذى يتوازى مع تقديم الخدمات الجماهيرية عبر 11 مركز تكنولوجى بالوحدات المحلية مربوطة بالميكنة الحكومية لمشروع التحول الرقمي، لتوفير 82 خدمة متنوعة، ليتواكب ذلك مع تلبية المطالب والشكاوى المختلفة أثناء اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية لمحافظ أسوان مع المواطنين، وكذا لقاءات رؤساء المراكز والمدن معهم أيضاً لتحقيق أعلى المعدلات في الشكاوى الجماهيرية. 

وأشاد محافظ أسوان بالدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، والتي يتم من خلالها إستقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق خدمات الهاتف المحمول أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة والمخلفات 01555525444 / 01555516528.

أسوان مجلس الوزراء المواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسي مخلفات محافظ أسوان الجمهورية شكاوى المواطنين منظومة الشكاوى مواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

بعد نجلاء بدر.. بسمة وهبة تعلن إصابتها بمتحور «أوميكرون»

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

تحذير من الشبورة الضبابية.. الأرصاد توضح حالة الطقس الـ72 ساعة القادمة

رابط تسجيل طلب لقاح كورونا في مصر بالخطوات التفصيلية

«لن يشارك في الموسم الرمضاني 2022».. تفاصيل الحالة الصحية للزعيم

منة شلبى تحرر محضرًا فى قسم شرطة الغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بولا ناجى

«فى انتظار بابا» تعيد بعث «إلكترا» على خشبة المسرح القومى

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات «كورونا» النشطة 115 ألفًا بينها 205 حالات خطيرة فى إسرائيل

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا

مسؤول إسرائيلى: الضغط على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران خطأ خطير