الأحد 09 يناير 2022
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مصر

«العناني»: تسجيل 3 أماكن في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ثلاثة قرارات لتسجيل كل من دير المحارب تاواضرس بحاجر البعيرات بمحافظة الأقصر، وحمامات حلوان الكبريتية بمحافظة القاهرة، وزاوية الأجداد بالسلوم في محافظة مطروح، في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار في بيانها أبرز المعلومات عن تلك الأماكن وهي كالآتي:

دير المحارب تاوضروس:

يرجع تاريخ إنشائه إلى القرن السادس الميلادي ويقع بالقرب من مدينة هابو بالبر الغربي بمحافظة الأقصر.
والدير مشيد من الطوب اللبن ويتكون من مبنى الكنيسة القديمة وبعض القلالى الملحقة بها، ويوجد بداخل الكنيسة خمسة هياكل للملاك ميخائيل، والأنبا اقلاديوس، والأنبا تاوضروس، العذراء، ومارجرجس. 

كما يوجد بداخله حوائط الكنيسة بعض الأحجار الفرعونية المأخوذة من المعابد الفرعونية الموجودة بالبر الغربى بالأقصر.

أما بالنسبة لحصن زاوية الأجداب:

فهو يقع في مدينة السلوم بمحافظة مطروح، ويرجع تاريخ إنشائه إلى القرن الرابع الميلادي وهو منشأة دفاعية بيزنطية لحماية الحدود، عبارة عن أسوار بها أبراج، كما يوجد بها بقايا مسجد مما يشير إلى استخدام الحصن خلال العصر الإسلامي كإحدى المحطات لاستراحة الحجاج ، وتم استخدمه ايضا لتعليم الدين الإسلامى وتحفيظ القرآن الكريم.

والحمامات الكبريتية بمنطقة حلوان

تعتبر من أشهر المزارات الموجودة في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة، هى من أشهر العيون المائية فى مصر، وتلك الشهرة بسبب كمية الكبريت المعالجة التى تصل إلى 27%، انفجرت عين ماء معدني طبيعية من باطن الأرض، تبعد عن فوق مستوى النيل بما يقرب من 33م ويبعد عنها النيل بمسافة تقدر بحوالى 4كم، والمنطقة الموجود فيها العيون تقدر بحوالى 4.5 كم فى الناحية الشمالية.

وكان قديمًا يأتى السائحون خصيصًا للاستمتاع بالمياه الكبريتية التي تشفى العديد من الأمراض الجلدية.

مصر محافظة القاهرة اسلامية يهودية محافظة الأقصر وزير السياحة والآثار

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