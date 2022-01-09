استقرار الحالة الصحية لـ«المشهداني» أكبر أعضاء مجلس النواب العراقي سنًا

استقرت الحالة الصحية لرئيس أول جلسة لمجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، وفقًا للما نشرته وكالة الأنباء العراقية"واع".

وتعرض المشهداني، اليوم الأحد، لوعكة صحية خلال جلسة مجلس النواب، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

هذا، وقرر مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، تعليق جلسته لغرض المداولة.

ودعا رئيس السن النائب محمود المشهداني، اليوم، للإسراع باختيار هيئة رئاسة مجلس النواب، وافتتح الجلسة الأولى لمجلس النواب بحضور 325 نائبًا.

وعقد مجلس النواب العراقي الجديد أولى جلساته الأحد بعد حوالي ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات، حيث أنه من المقرر أن ينتخب أعضاء المجلس الجديد رئيسا للبرلمان ونائبين للرئيس، ومن ثم انتخاب رئيس للبلاد.

وشهدت الانتخابات البرلمانية إقبالا ضعيفا من الناخبين، إذ كانت نسبة الإقبال هي الأقل في أي انتخابات عقدت منذ الغزو، الذي قادته الولايات المتحدة، في عام 2003.

وحصل التحالف الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.

ومن المنتظر أن يطلب الرئيس الجديد من الكتلة الأكبر في البرلمان تشكيل حكومة جديدة، في الوقت الذي حذر محللون من أن الخلافات السياسية قد تؤدي إلى تصعيد خطير في الموقف، خاصة أن العراق عانى من عقود من الحرب والفوضى.

ولا يزال العراق يتعافى من سنوات من الصراع والاضطراب، أعقبت العمليات العسكرية التي أدت إلى هزيمة تنظيم داعش الارهابي في 2017، لكن أعمال العنف المتفرقة مستمرة، فيما تواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، في الوقت الذي يتطلع فيه العراقيون إلى الاستقرار.

وأعلن التحالف الدولي في العراق الانسحاب بشكل نهائي وسحب قواته بعد سنوات من دعم العراق في مواجهة داعش.