المستقبل القريب.. كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم؟

الذكاء الاصطناعي يكتسب زخمًا سريعًا في جميع أنحاء العالم. إنها ذروة التطور عندما يمكن للآلات أن تؤدي وتعدد المهام من أجل مساعدة الناس في مسؤولياتهم، نتيجة لذلك تكتسب هذه التكنولوجيا زخمًا في الشرق الأوسط.

سيكون للذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث اضطراب جوهري في الأسواق في الشرق الأوسط من خلال تمكين تطوير خدمات ونماذج أعمال جديدة، لقد كان للموجة الأولى من الرقمنة تأثير بالفعل، قد يكون بعض رواد الصناعة في غضون عشر سنوات شركات لم تسمع بها من قبل، وكل ذلك بفضل انفجار الذكاء الاصطناعي، لذلك سيتضمّن الذكاء الاصطناعي في التعليم في المدارس والجامعات في الشرق الأوسط.

ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في التعليم؟

عند استخدام الذكاء الاصطناعي، سيتم فتح العديد من الأبواب وسيتم الوصول إلى المزيد من المهام بسهولة، ما يعود بالفائدة على كل من المعلم والطالب، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال يمكن اتمام المهام الإدارية ووضع الدرجات، وإنشاء الاختبارات، وترتيب المحاضرات، علاوة على ذلك إنشاء ساعات تعلم مرنة حتى يتمكن الطلاب من استخدام الذكاء الاصطناعي للوصول إلى الموارد التعليمية وقتما يريدون أثناء أو بعد ساعات الدراسة.

ووفقا لموقع scoopempire قد يفكر الذكاء الاصطناعي في مدى سرعة تعلم الطلاب ونقاط قوتهم وضعفهم واهتماماتهم في دورات محددة وطموحاتهم طويلة المدى، يمكن للمدرسين استخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص مناهج التدريس الخاصة بهم من أجل الوصول إلى الطلاب المتنوعين.

إحدى الفئات الأكثر تضررًا من الطلاب هي أولئك الذين يساعدون التلاميذ ذوي الإعاقة، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من التوحد أو العمى والصمم أو فقدان السمع، لذلك تسهل التقنيات التعليمية التي تدعم الذكاء الاصطناعي الأمور على الطلاب الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية في دراستهم.