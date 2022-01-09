محاكمة «إخواني» في قضية «أحداث عنف المرج».. غدًا

تستكمل الدائرة 4 إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غد الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة المتهم السيد عبدالمجيد محمد علي، من عناصر جماعة "الإخوان" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث عنف المرج"، والمتهم فيها بالتجمهر والقتل والشروع فيه وحيازة سلاح دون ترخيص.

وصدر ضد المتهم حكمًا غيابيًا في القضية بالسجن المشدد لمدة 15 عام، وتم إلقاء القبض عليه وإعادة إجراءات محاكمته أمام الدائرة الرابعة إرهاب.

وأسند أمر الإحالة للمتهم - وآخرين سبق الحكم عليهم - تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التي وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج.