تحالف دعم الشرعية يعلن مقتل 255 إرهابيًا وتدمير 41 آلية بمأرب وشبوة

أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الأحد، عن مقتل 65 عنصرا إرهابيا وتدمير 11 آلية ومواقع اتصالات خلال عمليات مأرب، موضحا تنفيذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال 24 ساعة.

وفي شبوة، أكد التحالف مقتل أكثر من 290 عنصرا إرهابيا وتدمير 30 آلية ومعسكرات خلال 39 عملية استهداف.

وكان العميد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، قد أعلن عن المشاركين بعملية قرصنة السفينة الإماراتية "روابي".

واستعرض "المالكي" خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس، أسماء 10 أفراد تمثل المجموعة المشاركة بعملية القرصنة لسفينة الشحن التجاري الإماراتية "روابي"، وهم: منصور السعدي، المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، وأحمد أحمد حلص، ومنذر أحمد يحيى حسان، وشكيب خالد أحمد علوي، وعلي عبدالله يحيى دوم، وناجي سالم أحمد بطلي، وسالم أحمد عبدالله شربجي، وثابت علي أحمد معصلي، وسنان أحمد محمد حلص، وبجاش سالم يحيى لبن، وجميعهم جنسيتهم يمنية.

وقال إن تعرض السفينة للقرصنة والاختطاف عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل ميليشيات الحوثي، مشيرًا إلى أن نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني ودليل "سان ريمو" للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة، تضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالممرات المائية والبحار، ولا تؤمّن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل هذه الأعمال الإرهابية تقويضا لأمن الممرات المائية وتهديدا مباشرا للملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأوضح المالكي أن ميناء الصليف يستخدم لتفخيخ وتجهيز الزوارق من الحوثيين، كما أن السفينة الإيرانية "سافيز" تنقل الأسلحة الإيرانية إلى الحديدة.