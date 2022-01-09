الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحالف دعم الشرعية يعلن مقتل 255 إرهابيًا وتدمير 41 آلية بمأرب وشبوة

مقاتلات التحالف العربي
مقاتلات التحالف العربي

أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الأحد، عن مقتل 65 عنصرا إرهابيا وتدمير 11 آلية ومواقع اتصالات خلال عمليات مأرب، موضحا تنفيذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال 24 ساعة.

وفي شبوة، أكد التحالف مقتل أكثر من 290 عنصرا إرهابيا وتدمير 30 آلية ومعسكرات خلال 39 عملية استهداف. 

وكان العميد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، قد أعلن عن المشاركين بعملية قرصنة السفينة الإماراتية "روابي".

واستعرض "المالكي" خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس، أسماء 10 أفراد تمثل المجموعة المشاركة بعملية القرصنة لسفينة الشحن التجاري الإماراتية "روابي"، وهم: منصور السعدي، المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، وأحمد أحمد حلص، ومنذر أحمد يحيى حسان، وشكيب خالد أحمد علوي، وعلي عبدالله يحيى دوم، وناجي سالم أحمد بطلي، وسالم أحمد عبدالله شربجي، وثابت علي أحمد معصلي، وسنان أحمد محمد حلص، وبجاش سالم يحيى لبن، وجميعهم جنسيتهم يمنية. 

وقال إن تعرض السفينة للقرصنة والاختطاف عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل ميليشيات الحوثي، مشيرًا إلى أن نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني ودليل "سان ريمو" للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة، تضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالممرات المائية والبحار، ولا تؤمّن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل هذه الأعمال الإرهابية تقويضا لأمن الممرات المائية وتهديدا مباشرا للملاحة البحرية والتجارة العالمية. 

وأوضح المالكي أن ميناء الصليف يستخدم لتفخيخ وتجهيز الزوارق من الحوثيين، كما أن السفينة الإيرانية "سافيز" تنقل الأسلحة الإيرانية إلى الحديدة.

 

التحالف العربي السعودية الميليشيات مارب دعم الشرعية اليمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«زكى» يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

ترخيص السيارة دون الذهاب إلى وحدة المرور.. «التخطيط» تكشف التفاصيل

منة شلبى تحرر محضرًا فى قسم شرطة الغردقة

رابط تسجيل طلب لقاح كورونا في مصر بالخطوات التفصيلية

الأمين العام لـ«الملاحة الدولية»: حادثة جنوح «إيفر جيفين» أكدت أهمية قناة السويس

حبس 6 متهمين جدد فى واقعة ضحية الصور المفبركة «بسنت خالد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات «كورونا» النشطة 115 ألفًا بينها 205 حالات خطيرة فى إسرائيل

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا

مسؤول إسرائيلى: الضغط على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران خطأ خطير