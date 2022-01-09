فى 4 أيام.. «من أجل زيكو» يحقق 6.2 مليون جنيه

يواصل الفيلم السينمائي «من أجل زيكو» حصد الإيرادات والذي يخوض بطولته النجم كريم محمود عبد العزيز، بعد طرحه بدور العرض السينمائي يوم 5 يناير الماضي، في منافسة شرسة بين الأفلام المعروضة في الوقت الحالي لكبار نجوم الفن ضمن موسم أفلام رأس السنة وأعياد الأقباط.

وحقق فيلم «من أجل زيكو» إيرادات أمس السبت وصلت إلى مليون و349 ألف جنيه مصري بمختلف السينمات في جمهورية مصر العربية، ليكون إجمالي إيراداته في 4 أيام عرض 6 ملايين و200 ألف جنيه.

أبطال وصناع فيلم من أجل زيكو

فيلم «من أجل زيكو» يشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين وهم:

-كريم محمود عبد العزيز

-منة شلبي

-محمد محمود

-محمود حافظ

-عمرو عبد الجليل

-رانيا منصور

-كارولين عزمي

-شيكو (ضيف شرف)

-إسعاد يونس (ضيفة شرف)

-وهو من تأليف مصطفى حمدي

-إخراج بيتر ميمي.

قصة وأحداث فيلم من أجل زيكو

فيلم من أجل زيكو تدور قصته في إطار كوميدي اجتماعي حول ولد صغير يفوز بجائزة اذكى طفل في جمهورية مصر العربية ويسافر برفقة أسرته إلى واحة سيوة من أجل التتويج بتلك الجائزة وأثناء رحلة سفرهم يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية والمثيرة.

أغنية الغزالة رايقة

وحققت الأغنية الدعائية لفيلم «من أجل زيكو» نجاحا جماهيريا كبيرا على مستوى مصر والوطن العربي وتحمل الأغنية اسم «الغزالة رايقة» ويغنيها كل من الطفل الموهبة محمد أسامة والنجم كريم محمود عبد العزيز ووصلت الأغنية لنسبة مشاهدة كبيرة في وقت قصير حيث تخطت حتى الآن 27 مليونا و700 ألف مشاهدة.

أغنية «الغزالة رايقة» طرحت على طريقة الفيديو كليب من عدد من المشاهد الخاصة بالفيلم وظهر فيها أبطال العمل بشكل كوميدي، وهي من كلمات الشاعرة الغنائية منة القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى.