الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط: انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الاول

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن  متابعته المستمرة لانتظام العملية الإمتحانية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 بمختلف كليات الجامعة، والتي انطلقت الأسبوع الماضي، مؤكداً على انتظام كافة أعمال الامتحانات بمختلف كليات الجامعة وذلك  في سهولة ويسر.

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وحرصت إدارة الجامعة على تسخير كافة إمكانياتها لضمان سير أعمال الامتحانات في أجواء من الراحة والهدوء للطلاب، مع التشديد على الطلاب بالالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية بما يحافظ على سلامة جميع الأفراد.
هذا وقام نواب رئيس الجامعة بجولة تفقدية في إطار متابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/ 2022  بعدد من كليات الجامعة.

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من جانبه أجرى الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية التربية  جولة تفقدية لمتابعة انتظام العملية الإمتحانية بالكلية وكان في استقباله الدكتور محمد جابر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد حسين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  والدكتور حسن حويل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث تفقد سيادته امتحان الفرقة الأولى لمختلف الشعب والذي يضم نحو 1644 طالب وطالبة.

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كما توجه سيادته إلى كلية التربية للطفولة المبكرة و كان في استقباله الدكتورة ريهام المليجى عميدة الكلية، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها حيث تفقد سيادته امتحانات الفرقة الثالثة لمادة أصول فلسفية وإجتماعية والتي تضم 224 طالبة،  وكذلك امتحانات الفرقة الثانية لمادة علم نفس الدوافع والانفعالات، التي تضم 294 طالبة، كما توجه سيادته إلى كلية الفنون الجميلة لمتابعة أعمال العملية الإمتحانية بها.

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كما شهدت كلية الفنون الجميلة جولة تفقدية للدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث والمشرف على الكلية،  زار سيادته خلالها  مبنى صالات الامتحانات لمتابعة سير الامتحانات بالكلية وكان في استقباله الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محسن سليم  أستاذ مساعد بقسم النحت، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها حيث تفقد سيادته امتحانات الفرقة الأولى لقسم العمارة  مادة إنشاء معماري والتي تضم 116 طالب وطالبة، وكذلك مادة طرز للفرقة  الأولى قسم نحت لـ28 طالب وطالبة، كما تم متابعة  امتحانات الفرقة الثالثة لقسم التصوير لمادة شعبة تصوير وعدد الطلاب الممتحنين بها 12 طالب وطالبة، ومادة الرسم شعبة جداريات 14 طالب وطالبة.
فيما أجرت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الخدمة الاجتماعية جولة تفقدية لمبنى صالات الامتحانات و الذي استقبلها خلالها الدكتور سعودي محمد حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام محمد طلعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و في بداية الجولة تفقدت سيادتها أعمال الامتحانات  بصالة ف، ع، ل حيث شملت الامتحانات حضور نحو 3600 طالب وطالبة من الفرقة الثانية لمادة  الخدمة الاجتماعية في المجال العمالي و حماية البيئة، كما  تفقدت امتحانات الفرقة الثانية لمادة البرمجة والتي تضم 500 طالب وطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات.

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وفى السياق ذاته فقد أشاد نواب رئيس الجامعة بانتظام أعمال الامتحانات في الكليات السابق ذكرها وهو ما تم بفضل تعاون أعضاء هيئة التدريس والإداريين وكافة القائمين على العملية الامتحانية والذين حرصوا على التواجد داخل وخارج اللجان، كما ناشدوا كافة الطلاب بالإسراع بسداد الرسوم الدراسية.

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وائل لطفي

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