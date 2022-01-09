تحرير 41 مخالفة في حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، حملة مكبرة للمرور على المقاهي والمطاعم والكافيهات، للتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ونسب استيعاب المواطنين والحفاظ على مسافات التباعد.

وقال اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، أن الحملة أسفرت عن تحرير 41 مخالفة، ومصادرة 15 شيشة تم ضبطها داخل المقاهي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

حملات لرفع الإشغالات ومتابعة الإجراءات الأحترازية بالمنيا

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية على المقاهي والمطاعم، وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، ومسافات التباعد، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

حملات لرفع الإشغالات ومتابعة الإجراءات الأحترازية بالمنيا

وأضاف إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز بني مزار شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات فى شوارع المدينة وفتح الطريق أمام المواطنين وتسهيل حركة سير المواطنين والحركة المرورية بالشوارع.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الحملة أسفرت عن 37 إزالة إدارية و5 محاضر إشغالات بـ3 شوارع (الجمهورية - بور سعيد - العاشر من رمضان) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

حملات لرفع الإشغالات ومتابعة الإجراءات الأحترازية بالمنيا

وأكد رئيس مركز ومدينة بني مزار أن الوحدة المحلية تكثف من حملات النظافة وتمهيد الطرق بشوارع أحياء المدينة والقرى التابعة لها بجانب حملات رفع الإشغالات بشوارع المدينة للقضاء على ظاهرة الزحام والاختناق المروري تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا، بضرورة الاهتمام برفع الإشغالات التى تعيق الحركة أمام المواطنين وتسبب التكدس المروري، وذلك بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينال معها رضاهم.