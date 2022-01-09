نواب رئيس جامعة كفرالشيخ يتفقدون لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول

تفقد نواب رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي في كلية الألسن برفقة الدكتور عبدالحميد غلاب، عميد الكلية، وكلية الحاسبات والمعلومات، برفقة الدكتور أسامة أبوسعدة، عميد الكلية.

وتابع نواب رئيس جامعة كفرالشيخ حالة اللجان والطلاب والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالكامل التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال الجولة اطلع نواب رئيس الجامعة على توفير الرعاية الكاملة للطلاب، بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة وانتظام سير الامتحانات وتهيئة المُناخ النفسي المناسب، كما تحدثوا مع الطلاب حول الورقة الامتحانية وحثّهم على التركيز والاجتهاد، متمنين التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وأشاد نواب رئيس جامعة كفرالشيخ بالتزام الجميع بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية المشددة التى أقرها مجلس الجامعة، كما أشادوا بجهود المسئولين في الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة وسير الامتحانات بهدوء.

وأوضح نواب رئيس جامعة كفرالشيخ أن إدارة الجامعة اتخذت الاحتياطات الطبية اللازمة كافة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين منذ دخول بوابات الحرم الجامعي وحتى الانتهاء من أداء الامتحان من إجراء الكشف الحراري وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الامتحان، وكذلك توفير لجنة طبية في كل لجنة امتحان للمتابعة والمساعدة الفورية والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية.

وأكد النواب انتظام الامتحانات وفق الضوابط التي أقرها مجلس الجامعة، مشددًا على تواجد أستاذ المادة للرد على أي استفسارات من الطلاب، مؤكدين حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة على تخريج الطلاب دون ضرر حرصًا على مستقبلهم.