حبس شخصين بحوزتهما 80 ألف قرص مخدر بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الأحد، حبس شخصين متهمين بحيازة 80 ألف قرص مخدر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من الشقة محل سكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة محل سكنه وبصحبته أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان.

كما عُثر بداخل الشقة المُشار إليها على 80 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر تقدر قيمتها بمبلغ 8 مليون جنيه - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مخدر البودر المُستخدم في تصنيع مخدر الإستروكس - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.