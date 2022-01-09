وكيل صحة مطروح يوجه بزيادة كراسي انتظار المرضى بالمستشفى العام
تفقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأحد، العيادات الخارجية بمستشفى مطروح العام وذلك للاطمئنان على سير وانتظام العمل بالعيادات الخارجية وتواجد الأطقم الطبية.
ووجه وكيل صحة مطروح إلى الدكتور صبري عصفور مدير المستشفى العام بزيادة كراسي انتظار المرضى لاستيعاب المرضى وذويهم مقدمًا الشكر للأطباء والتمريض والفنيين المتواجدين بالعيادات الخارجية لانتظامهم والتزامهم بمواعيد العمل والزي.
وأكد وكيل صحة مطروح على استمرار المرور المكثف على جميع المستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على أوجه القصور لتلافيها مستقبلًا وذلك لتقديم خدمات طبية متنوعة تليق بالأهالي.