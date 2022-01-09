الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل صحة مطروح يوجه بزيادة كراسي انتظار المرضى بالمستشفى العام 

جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح

تفقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأحد، العيادات الخارجية بمستشفى مطروح العام وذلك للاطمئنان على سير وانتظام العمل بالعيادات الخارجية وتواجد الأطقم الطبية. 

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جولة وكيل صحة مطروح 

ووجه وكيل صحة مطروح إلى الدكتور صبري عصفور مدير المستشفى العام بزيادة كراسي انتظار المرضى لاستيعاب المرضى وذويهم مقدمًا الشكر للأطباء والتمريض والفنيين المتواجدين بالعيادات الخارجية لانتظامهم والتزامهم بمواعيد العمل والزي. 

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جولة وكيل صحة مطروح 

وأكد وكيل صحة مطروح على استمرار المرور المكثف على جميع المستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على أوجه القصور لتلافيها مستقبلًا وذلك لتقديم خدمات طبية متنوعة تليق بالأهالي.
 

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جولة وكيل صحة مطروح 

جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
وكيل وزارة الصحة صحة مطروح الوحدات الصحية مستشفى مطروح العام مطروح

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وائل لطفي

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