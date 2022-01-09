تيسير مطر ناعيًا تهانى الجبالى: استحقت لقب «المرأة الحديدية»

نعى النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، المستشارة تهاني الجبالي النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والتي وافتها المنية عن عمر ناهز 71 عاما بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ووصف مطر الراحلة المستشارة تهاني الجبالي بـ"المرأة الحديدية"، مؤكدا أنها كانت تستحق هذا اللقب بجدارة حيث إنها تصدت لأهل الشر وجماعات الظلام طوال حياتها فى السلك القضائى، داعيا الله أن يرحمها ويسكنه فسيح جناته.

وتوفيت المستشارة تهاني الجبالي، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام، وجرى نقلها لمستشفى العجوزة.

ولدت المستشارة تهاني الجبالي في 20 نوفمبر 1950، بمحافظة الغربية، وحصلت على المركز الخامس على مستوى مصر في شهادة الثانوية العامة، ثم التحقت بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وتخرجت فيها العام 1973، ثم حصلت تهانى الجبالى على دراستها العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري.

وعقب تخرجها عملت المستشارة تهاني الجبالي بالمحاماة لمدة 30 عامًا، لدى محمكة النقض والمحاكم العليا حتى قرار تعيينها كقاضية، حيث تقلدت الجبالي منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، وهى أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء، وما زالت تحتل المنصب القضائى الأعلى في تاريخ مصر.

ومن بين المناصب التي تقلدتها الفقيدة أنه تم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه فى عام 1944 م.

وحصلت الراحلة على أكثر من 30 وساما ودرعا تكريمية، أبرزها: درع الأمم المتحدة للعمل الاجتماعي، درع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 2003، درع العيد الخمسيني لاتحاد المحامين العرب عام 1999، درع الاتحاد النسائي التقدمي عام 2000 م، درع منظمة المرأة العربية عام 2004 م.