الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2341 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

حملات مرورية
حملات مرورية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من تحرير 2341 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وذلك خلال حملات موسعة على مدار 24 ساعة بمستوى الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشنّت وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة.

وأهابت الوزارة بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

مخالفة ارتداء الخوذة حملات موسعة الدراجات النارية تحرير

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