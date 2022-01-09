الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يشهد بدء موسم «عصر القصب» بمصنع سكر نجع حمادي  

محافظ قنا
محافظ قنا

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بدء الموسم الـ125 لعصر القصب بمصنع سكر نجع حمادي رافقه المهندس الظافر أحمد توفيق رئيس مجلس إدارة مصنع سكر نجع حمادي والنائب فتحي قنديل والنائبة رحاب الغول عضوا مجلس النواب والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة وأحمد السيد وكيل وزارة التموين وعدد من رؤساء القطاعات بالمصنع والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

استهل محافظ قنا زيارته للمصنع بمشاهدة فيلم تسجيلى حول نشأة صناعة السكر فى مصر وتاريخ تأسيس المصنع ومراحل إنتاج السكر، وتطور الصناعة على مدار السنوات الماضية. 

وأعرب "الداودي" عن سعادته بالتواجد في هذه القلعة الصناعية موجهاً الشكر لجميع العاملين بالمصنع، مؤكدًا على ضرورة مواصلة العمل والإنتاج لتنمية هذه الصناعة لاسيما وأن محافظة قنا تُنتج حوالى 36%؜ من إجمالي إنتاج مصر من السكر داعيًا لمواصلة العمل والإنتاج لأنهما السبيل الوحيد لبلوغ مصر مكانتها التي تليق بها بين مصاف دول العالم وأن الدولة لا تألوا جهدا لتطوير زراعة القصب من خلال التجارب والأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات. 

ومن جانبه أوضح المهندس الظافر أحمد أن المصنع استعد لموسم العصير بتجهيز كل القطاعات وصيانة المعدات والآلات كما تم تجهيز خطوط قطارات الديكوفيل التي تمر بقرى مركز نجع حمادي وتنتهي بمصنع السكر، مشيرًا إلى أن هذا الموسم يعد الموسم الـ125 منذ إنشاء المصنع عام 1897، لافتًا إلى أن المصنع شهد العديد من عمليات التطوير منذ ذلك التاريخ، كما يجري حاليًا تنفيذ المزيد من أعمال التطوير بمختلف الأقسام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة الإنتاج.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المصنع أنه تم التعاقد مع 16 ألف مزارع بمراكز (نجع حمادي - أبوتشت - فرشوط - الوقف) لتوريد أكثر من مليون و200 ألف طن قصب تُنتج حوالى 130 ألف طن سكر.

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