240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا

تلقى 240 ألف مواطن إسرائيلي ممن تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وفقا لمعطيات صناديق المرضى الإسرائيلية (منظمات صحية).

وقال صندوق المرضى كلاليت في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني أن 125 ألف ممن يبلغون 60 عاما وما فوق تم تطعيمهم بالجرعة الرابعة، فيما حجز 85 ألف شخص أخر دورا لتلقي التطعيم.

من جانبه، نشر صندوق المرضى الإسرائيلي مكابي بيان، قال فيه إن 76 ألف شخص تلقى الجرعة الرابعة، فيما سجل 127 ألف شخص أخر دورا لتلقي التطعيم الرابع.

أما صندوق المرضى مؤحيدت فقد أعلن في بيان أن 27 ألف شخص تلقوا الجرعة الرابعة، و13 ألفا حجزوا دورا لتلقي التطعيم، بينما تلقى 12 ألف شخص الجرعة الرابعة من التطعيم، وسجل 12 ألف أخرون دورا لتلقي الجرعة الرابعة وفقا لمعطيات صندوق المرضى لئوميت.

وبدأت إسرائيل يوم الأحد الماضي بتقديم الجرعة الرابعة لمن يبلغون 60 عاما وما فوق والطواقم الطبية، لتكون إسرائيل أول دولة بالعالم تقوم بهذا الإجراء.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإخلاء قاعدة المستجدين نيتسانيم في وسط إسرائيل بسبب تفشي كورونا.

ووفقا للإذاعة سيطلب من الجنود إجراء 3 فحوصات PCR خلال الأيام الثلاثة القادمة قبل العودة إلى القاعدة.

وفي سياق متصل، ذكرت الإذاعة العبرية أنه ابتداء من الغد ستنتقل الوحدات العملياتية والحيوية في الجيش الإسرائيلي إلى نظام الكبسولات للحفاظ على القدرة العملياتية في موجة أوميكرون.

وسجلت إسرائيل اليوم 18780 إصابة جديدة بمرص فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1483175، من بينهم 106107 حالات نشطة و172 حالة خطيرة و8259 حالة وفاة.

ووفقا لبيان وزارة الصحة الإسرائيلية تلقى أكثر من 6.62 مليون شخص في إسرائيل جرعة واحدة من لقاح كورونا فيما تلقى أكثر من 5.96 مليون شخص جرعتين وأكثر من 4.32 مليون شخص ثلاث جرعات.