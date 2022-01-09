الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الصين
الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 165 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت ارتفاعا من 159 في اليوم السابق.
 

وذكر بيان من اللجنة أن 92 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 95 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية
الجديدة في إقليمي خنان وشنشي.
 

وسجلت الصين أيضا 46 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 52 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم السبت 103619 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

 

 يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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