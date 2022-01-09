الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: قدمنا مقترحات لمنع تكرار المشاكل السابقة بشأن الاتفاق النووى مع إيران

الاتفاق النووي مع
الاتفاق النووي مع إيران

أعلن رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ميخائيل أوليانوف، أن موسكو قدمت مقترحات لضمان عدم تكرار المشاكل التي واجهتها الصفقة سابقا.

 

وقال أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، في تغريدة نشرها مساء السبت: "أجرينا في ختام اليوم اجتماعا تقليديا لأطراف خطة العمل الشاملة المشتركة (من دون إيران) وكذلك الولايات المتحدة. وعلى وجه الخصوص جرى بحث القضية الصعبة لضمانات عدم تكرار المشاكل السابقة. وقدم الوفد الروسي عددا من المقترحات بهذا الشأن".

 

وسبق أن ذكر أوليانوف السبت: "يمكنني أن أقول إن الأجواء في مفاوضات فيينا إيجابية وعملية. يبدو انطلاقا من اتصالاتي مع نظرائي أنهم يشاركون هذا التقييم. إننا نمضي قدما. ليس سريعا ولكن بشكل تدريجي".

 

وتستضيف فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

 

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

 

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

 

وعلى صعيد آخر ، فرضت طهران، عقوبات جديدة على 51 أمريكيًا، معظمهم من الجيش، على خلفية اتهامها لهم بالتورط في اغتيال القيادي في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في العراق قبل عامين.



وأصدرت الخارجية الإيرانية قائمة محدَّثة للأشخاص والكيانات الأمريكية التي تطالها العقوبات الإيرانية؛ حيث تضمن التحديث مسئولين بارزين مثل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، كينيث ماكينزي، وقائد القيادة السيبرانية، مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية (إن.إس.إيه)، بول ناكاسوني، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روبرت جرينواي، والنائب السابق لمستشار الأمن القومي، ماثيو بوتينجر، فضلًا عن عشرات آخرين، بحسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

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وائل لطفي

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