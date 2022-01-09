الأحد 09 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية» تواصل حملة «صحتك قوتك» فى عدد من المحافظات

حملة صحتك قوتك
حملة صحتك قوتك

أعلنت هيئة الرعاية الصحية استمرار فعاليات حملة "صحتك قوتك" لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الدوري عن الأمراض المختلفة بمختلف المحافظات التي تم تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بها.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن استمرار هذه الحملة يأتي وفقًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، حرصًا على أهمية صحة المواطنين، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للاطمئنان عليهم. 

وأشارت الهيئة إلى أنها توفر الفحص الطبي الشامل المجاني، من خلال حملة "صحتك قوتك" المتواجدة بوحدات ومراكز طب الأسرة في أنحاء محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية). 

صورة من الهيئة
صورة من الهيئة
هيئة الرعاية الصحية صحتك قوتك محافظات التأمين الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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«الرعاية الصحية» تواصل حملة «صحتك قوتك» فى عدد من المحافظات

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