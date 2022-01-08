الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهم بالتعدى على جاره بآله حادة فى مدينة بدر للجنايات

المتهم
المتهم

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت، إحالة المتهم بالتعدي على جاره بآله حادة بسبب خلافات الجيرة بينهما بمدينة بدر لمحكمة الجنايات. 

وذكر قرار الإحالة أن المتهم عادل.م عامل أقر بتعديه على جاره بآلة حادة بسبب خلافات الجيرة فيما بينهما، وأقر المتهم بأن المجنى عليه وزوجته دائما افتعال المشاكل معهم من إلقاء القمامة أمام شقتهم وإلقاء القمامة على ملابسهم المغسولة، وأقر المتهم بأنه لجأ لجيران بالعقار محل الواقعة وطلب منهم التدخل لحل المشاكل فيما بينهم وبرغم تدخل العديد من الجيران، إلا أنهم أصروا على افتعال المشاكل معه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من مستشفى بدر تفيد بوصول شخص مصابًا بكسر فى الجمجمة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه، وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق. 

حبس نيابة الشروق بدر متهم

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