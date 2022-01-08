الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بنك المعرفة: ورشة عمل للباحثين فى المجالات الإنسانية والدراسات الأدبية

بنك المعرفة
بنك المعرفة

أعلن بنك المعرفة المصري، عن ورشة عمل، للباحثين في شتى المجالات الإنسانية والدراسات الأدبية، للتعرف على مزايا وطرق استخدام قواعد معلومات دار المنظومة بتطبيق عملي على البحث داخل قواعد المعلومات.

وأكد البنك، خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: لمعرفة ما تتيحه من مصادر باللغة العربية للباحثين وطلاب الدراسات العليا، ولمعرف المزيد من خلال ورشة عمل دار المنظومة وبنك المعرفة المصري، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير الساعة 7:30 مساءً، تفقد الرابط:

https://www.ekb.eg/events?event=167424458showd&month=1&year=2022

ويوم الثلاثاء الموافق 25 يناير الساعة 7:30 مساءً:

https://www.ekb.eg/events?event=167424935showd&month=1&year=2022

وشدد البنك، على أنه يجب التسجيل الآن وسيصلك رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل به.

جدير بالذكر، أن امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية، الصفيين الأول والثاني الثانوي العام، نهاية الشهر الجاري، تنطلق وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن  امتحانات الترم للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول لعام 2021-2022، ستكون أحدهما "إلكتروني" يتم تصحيحه إلكترونيًا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70٪؜ تقريبًا من درجة المادة، أما الثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة 30%، ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.  

وأكد الوزير، أن الامتحانات أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة.

أما بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتم امتحانهم ورقيًا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.

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