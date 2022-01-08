موريتانيا تسجل 4 حالات وفاة و1069 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء السبت، عن تسجيل الدوائر الصحية فى البلاد 4 حالات وفاة و1069 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أنه خلال ذات الفترة الزمنية، تم التأكد من تماثل 51 حالة للشفاء، مشيرة إلى أن حصيلة النتائج جاءت نتيجة إجراء 5121 فحصا من بينها 4735 فحصا سريعا و386 فحصا للحمض النووي.

وكانت الصحة الموريتانية أعلنت، أمس الجمعة، أن لديها 31 إصابة بفيروس كورونا المستجد، يخضعون للعناية المركزة وحالتهم الصحية "حرجة".

وأظهرت البيانات التي نشرت وزارة الصحة ارتفاع الحالات الحرجة خلال هذا الأسبوع، إذ كانت توجد 25 حالة في العناية المركزة نهاية الأسبوع الماضي.

في مقابل ارتفاع الحالات الحرجة، سجلت ست وفيات خلال اليومين الأخيرين بسبب الفيروس.

وبلغ مجموع الإصابات النشطة 6563 إصابة، من ضمنها 6497 إصابة من دون أعراض،31 إصابة تظهر على أصحابها أعراض خفيفة.

وقالت الوزارة، إن نواكشوط تستأثر بالنسبة الأعلى من الإصابات النشطة بكورونا، إذ بلغت نسبة الحالات النشطة فيه 71.42 في المائة.

واتخذت السلطات الموريتانية، الخميس، قرار منع الأطفال من دخول الأسواق، وإلزامية ارتداء الكمامة واصطحاب بطاقات التلقيح داخل الأسواق.

وجاء قرار السلطات في بيان وزعته وزارتا الداخلية والصحة عقب اجتماع عقده محمد سالم ولد مرزوك وسيدي ولد الزحاف لدراسة الوضعية الصحية التي تمر بها موريتانيا جراء ارتفاع عدد الحالات المسجلة بكورونا.

واتفق الطرفان على تشكيل فرق مشتركة بين الأمن والمجتمع المدني والصحة لمراقبة الأسواق.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء، إن هذه الفرق مهمتها فرض ارتداء الكمامات على مرتادي الأسواق، واصطحاب بطاقات التلقيح، إضافة إلى إجراء الفحوص لكل من تظهر عليه أعراض كوفيد 19.

وأَضاف المصدر ذاته، أنه تقرر خلال الاجتماع تكثيف وجود النقاط الصحية على امتداد التراب الوطني لتسهيل إجراء الفحوصات اللازمة، وتوزيع الكمامات.

وتعرف أعداد الإصابات بفيروس كورنا المستجد تزايدا كبيرا في موريتانيا، وذلك منذ تسجيل إصابات بالمتحور الجديد أوميكرون.