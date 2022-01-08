السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحالفا تقدم والعزم يدعمان ترشح «الحلبوسى» لرئاسة النواب العراقى

محمد الحلبوسي
محمد الحلبوسي

أعلن تحالفا تقدم والعزم بالعراق، مساء السبت، أنهما صوتا على تولي خميس الخنجر رئاسة تحالفهما، فيما رشحا محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب.

وذكر بيان مشترك للتحالفين، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم التصويت بالإجماع على خميس الخنجر رئيسًا للتحالف، ومحمد الحلبوسي مرشحًا لرئاسة مجلس النواب".

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت، عن استكمال جميع الاستعدادات لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان غدًا الأحد.

وقال الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني "إننا في الأمانة العامة لمجلس النواب وقبل بدء الانتخابات بدأنا بالتخطيط للعمل بالأمور الفنية واللوجستية والاستعداد للجلسة الأولى"، مبينًا أن "الأمانة العامة لمجلس النواب عملت محاكاة لجلسة غد الأحد".

وأشار إلى أنه "بفضل جهود الموظفين استكملت كافة الجهوزيات"، مشيرًا الى أن "الجلسة ستكون للنواب الفائزين فقط، وليست هناك دعوة أو احتفالية للشخصيات السياسية والحكومية والدبلوماسية".

وأوضح أن "مهمة انعقاد الجلسة الأولى هي ترشيح رئاسة جديدة على الرغم من الخلافات الموجودة، ولحد الآن لم تصل الكتل إلى نتائج نهائية ونأمل بالتوصل إلى اتفاق بين الكتل قبل انعقاد الجلسة".

وكان مجلس النواب، حدد في وقت سابق القاعة الكبرى للمجلس مكانًا لانعقاد جلسته الأولى غدًا الأحد.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس أنه تمت دعوة ممثلي وسائل الإعلام العراقية والعربية والأجنبية إلى "تغطية الجلسة الأولى للدورة الانتخابية الخامسة، والتي ستقام في القاعة الكبرى لمجلس النواب".

العراق جلس النواب العراقي محمد الحلبوسي النواب العراقي خميس الخنجر

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